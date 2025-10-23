Vietor o sile orkánu môže lámať stromy: Na Slovensko sa rúti nebezpečný front, opatrní by ste mali byť najmä v tomto čase

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Noc na piatok bude mimoriadne búrlivá, vietor môže dosiahnuť až 120 km/h.

Slovensko dnes čaká výrazná zmena počasia, ktorá môže potrápiť veľkú časť krajiny. Meteorológovia varujú pred silným vetrom, výdatnými lejakmi a dokonca aj pred búrkami. Najbúrlivejšie počasie dorazí vo večerných hodinách, no už popoludní začne byť situácia vážna.

Podľa portálu iMeteo sa k pobrežiu Európy práve približuje studený front, ktorý sa posúva po okraji tlakovej níže Joshua. Tú britskí meteorológovia pomenovali Benjamin, no v strednej Európe sa používa označenie nemeckého meteorologického ústavu. Tento systém už spôsobuje búrky vo Francúzsku a v Taliansku, a počas dnešného večera sa jeho účinky naplno prejavia aj u nás.

Front prináša dážď, teplo a vietor

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) cez strednú Európu dnes postupuje frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Severným morom. Zároveň k nám od juhozápadu vrcholí prílev teplého vzduchu, ktorý ešte pred príchodom frontu zvýši teploty.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Cez deň bude prevažne oblačno až zamračené. Spočiatku sa očakáva len ojedinelé mrholenie, neskôr sa zrážky rozšíria na viaceré miesta. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 17 °C, na západe a juhu územia až na 23 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 8 °C.

Vietor bude spočiatku len mierny, no popoludní začne silnieť. Na západe a severe môže dosahovať rýchlosť až 40 km/h, vo vysokých polohách až búrlivý vietor či víchricu. Predpokladané množstvo zrážok je do 10 milimetrov, miestami až do 20 milimetrov.

Vietor môže dosiahnuť až 120 km/h

Najhoršie počasie príde večer. Od juhozápadu sa začne rozširovať intenzívny dážď, ktorý dorazí medzi 17:00 a 18:00. S príchodom frontu sa vietor prudko zosilní. V okolí Viedne už meteorológovia očakávajú nárazy cez 100 km/h a rovnaké podmienky sa večer presunú aj na Slovensko. V nížinách sa vietor môže rozfúkať až na 80 km/h, v oblasti Malých Karpát dokonca až na 120 km/h. Na horách pôjde o vietor s intenzitou orkánu.

Po príchode frontu začne výdatne pršať. Dážď sa rozšíri zo západu na celé Slovensko a noc na piatok bude výnimočne upršaná. Očakáva sa 20 až 40 milimetrov zrážok, v niektorých oblastiach, napríklad na Gemeri či v okolí Nízkych Tatier, aj do 50 milimetrov.

Objaviť sa môžu aj búrky

Okrem vetra a dažďa hrozia aj búrky. Studený front oddeľuje dve vzduchové hmoty s veľkým teplotným kontrastom, čo spôsobuje silnú atmosférickú nestabilitu. Prvé búrky sa už dnes večer objavia v západnej Európe, neskôr aj na Morave a západe Slovenska. Najväčšia pravdepodobnosť výskytu búrok je na Záhorí a severozápade Slovenska. Pôjde však skôr o sprevádzajúci jav, nie o nebezpečné supercelárne búrky.

Ilustračná foto: Needpix

Po teplom a veternom dni príde dramatická zmena. Vietor bude silnieť, dážď sa rozšíri a podmienky sa zhoršia najmä v noci. Meteorológovia preto odporúčajú zabezpečiť voľne položené predmety a neparkovať autá pod stromami. „Najsilnejší vietor a najvýdatnejší dážď očakávame v noci na piatok, preto buďte mimoriadne opatrní,“ upozorňuje portál iMeteo.

