Vietor o sile orkánu môže lámať stromy: Na Slovensko sa rúti nebezpečný front, opatrní by ste mali byť najmä v tomto čase

Slovensko dnes čaká výrazná zmena počasia, ktorá môže potrápiť veľkú časť krajiny. Meteorológovia varujú pred silným vetrom, výdatnými lejakmi a dokonca aj pred búrkami. Najbúrlivejšie počasie dorazí vo večerných hodinách, no už popoludní začne byť situácia vážna.
Podľa portálu iMeteo sa k pobrežiu Európy práve približuje studený front, ktorý sa posúva po okraji tlakovej níže Joshua. Tú britskí meteorológovia pomenovali Benjamin, no v strednej Európe sa používa označenie nemeckého meteorologického ústavu. Tento systém už spôsobuje búrky vo Francúzsku a v Taliansku, a počas dnešného večera sa jeho účinky naplno prejavia aj u nás.
Front prináša dážď, teplo a vietor
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) cez strednú Európu dnes postupuje frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Severným morom. Zároveň k nám od juhozápadu vrcholí prílev teplého vzduchu, ktorý ešte pred príchodom frontu zvýši teploty.
Cez deň bude prevažne oblačno až zamračené. Spočiatku sa očakáva len ojedinelé mrholenie, neskôr sa zrážky rozšíria na viaceré miesta. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 17 °C, na západe a juhu územia až na 23 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 8 °C.
Vietor bude spočiatku len mierny, no popoludní začne silnieť. Na západe a severe môže dosahovať rýchlosť až 40 km/h, vo vysokých polohách až búrlivý vietor či víchricu. Predpokladané množstvo zrážok je do 10 milimetrov, miestami až do 20 milimetrov.
Vietor môže dosiahnuť až 120 km/h
Najhoršie počasie príde večer. Od juhozápadu sa začne rozširovať intenzívny dážď, ktorý dorazí medzi 17:00 a 18:00. S príchodom frontu sa vietor prudko zosilní. V okolí Viedne už meteorológovia očakávajú nárazy cez 100 km/h a rovnaké podmienky sa večer presunú aj na Slovensko. V nížinách sa vietor môže rozfúkať až na 80 km/h, v oblasti Malých Karpát dokonca až na 120 km/h. Na horách pôjde o vietor s intenzitou orkánu.
Po príchode frontu začne výdatne pršať. Dážď sa rozšíri zo západu na celé Slovensko a noc na piatok bude výnimočne upršaná. Očakáva sa 20 až 40 milimetrov zrážok, v niektorých oblastiach, napríklad na Gemeri či v okolí Nízkych Tatier, aj do 50 milimetrov.
Objaviť sa môžu aj búrky
Okrem vetra a dažďa hrozia aj búrky. Studený front oddeľuje dve vzduchové hmoty s veľkým teplotným kontrastom, čo spôsobuje silnú atmosférickú nestabilitu. Prvé búrky sa už dnes večer objavia v západnej Európe, neskôr aj na Morave a západe Slovenska. Najväčšia pravdepodobnosť výskytu búrok je na Záhorí a severozápade Slovenska. Pôjde však skôr o sprevádzajúci jav, nie o nebezpečné supercelárne búrky.
Po teplom a veternom dni príde dramatická zmena. Vietor bude silnieť, dážď sa rozšíri a podmienky sa zhoršia najmä v noci. Meteorológovia preto odporúčajú zabezpečiť voľne položené predmety a neparkovať autá pod stromami. „Najsilnejší vietor a najvýdatnejší dážď očakávame v noci na piatok, preto buďte mimoriadne opatrní,“ upozorňuje portál iMeteo.
