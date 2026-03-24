Vidieť môžete aj film, ktorý získal Oscara: Filmový festival bude zadarmo, musíte sa však prihlásiť

Foto: MovieStillsDB

Lucia Mužlová
TASR
Skvelá možnosť vidieť parádne filmy.

Päť výnimočných európskych filmov prinesie do piatich slovenských miest – Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a Žiliny – Minifestival európskeho filmu 5×5. V poradí 20. ročník putovného festivalu potrvá od 30. marca do 1. apríla. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) s tým, že všetky premietania sú zadarmo, potrebné je však rezervovať si miesto.

Uviedla, že minifestival prinášajúci aktuálne európske festivalové tituly divákom naprieč Slovenskom – bez vstupného a s dôrazom na kvalitu, rozmanitosť a silné autorské vízie – premietne aj oceňovanú komediálnu drámu Joachima Triera Citová hodnota, ktorá si na nedávnom udeľovaní Oscarov odniesla sošku v kategórii najlepší zahraničný film.

Aké tituly môžete vidieť?

Kompletný program ďalej tvoria filmy Drobná nehoda Jafara Panahiho, Počuješ ma? Evy Libertad, Pohľad do slnka Masche Schilinski a dráma Sirat, ktorú nakrútil Oliver Laxe.

Hlavným organizátorom podujatia je Creative Europe Desk Slovensko, spoluorganizátormi sú Európsky parlament – Kancelária na Slovensku a sieť kín Cinemax.

Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí…

Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože

