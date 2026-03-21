Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou

Je málo párov v šoubiznise, ktoré si získali srdcia fanúšikov a ľudia ich milujú. Závisť a kritika sú totiž základnou ľudskou vlastnosťou, no niekedy sme ochotní prižmúriť oči a dopriať lásku aj celebritám. Medzi takéto páry patrili určite aj John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessettová, a to aj vďaka ich zaujímavému príbehu.
Johna Fitzgeralda Kennedyho asi predstavovať netreba. Je to jeden z najznámejších a najobľúbenejších amerických prezidentov v histórii, ktorého život však skončil mimoriadne tragicky, keď bol v roku 1963 zastrelený pri atentáte v Dallase. Mal štyri deti a jedným z nich bol práve John Fitzgerald Kennedy mladší, no jeho život sa spolu s jeho láskou skončil taktiež mimoriadne tragicky.
Love Story má veľký úspech
Časť života syna amerického prezidenta teraz mapuje aj nový seriál Love Story, ktorý si môžete pozrieť na platforme Disney+. Určite sa nenechajte odradiť tým, že by malo ísť o nejaký klasický romantický príbeh dvoch pekných ľudí. Seriál detailne opisuje tlak spoločnosti v čase, keď slávnych ľudí na každom kroku prenasledovali fotografi, a aj vzťahy v rodine Kennedyovcov, ktoré sú roky ostro sledované a mnohým ľuďom pripadajú prinajmenšom zvláštne.
Seriál má na ČSFD hodnotenie 78 % a čo viac, začali si ho všímať aj rôzne módne ikony a tvorcovia na sociálnych sieťach. Každý sa chce totiž obliekať ako Carolyn Bessettová, no jej štýl je len ťažko napodobiteľný práve z dôvodu, že podstatnú časť celkového looku tvorila jej osobnosť. My seriál sledujeme, čakáme na záverečné časti príbehu, o ktorom ste možno doteraz nikdy nepočuli, no určite ho odporúčame všetkými desiatimi.
Príbeh JFK juniora a Carolyn je síce dobre známy, upozorňujeme vás však, že v nasledujúcich riadkoch sa budú vyskytovať spoilery.
Stelesnenie amerického sna
Svet ich miloval, paparazzovia ich prenasledovali na každom kroku a ich smrť v roku 1999 zastavila čas podobne, ako keď pred rokmi v Dallase zomrel Johnov otec. John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessettová neboli len celebritným párom. Boli stelesnením amerického sna, ktorý sa však v priebehu pár rokov zmenil na klaustrofobickú nočnú moru končiacu v chladných vodách Atlantiku.
John Fitzgerald Kennedy Jr. sa narodil do svetla reflektorov len 17 dní po tom, ako bol jeho otec zvolený za prezidenta USA, 25. novembra 1960. Celý svet si pamätá ikonický záber trojročného chlapca v modrom kabátiku, ktorý salutuje pred rakvou svojho zavraždeného otca. Od toho momentu sa stal „synom národa“. Každý jeho krok, od štúdia na Brownovej univerzite až po neúspešné pokusy o advokátske skúšky, bol ostro sledovaný.
Napriek obrovskému tlaku sa John snažil vybudovať si vlastnú identitu. V roku 1995 založil politicko-lifestylový magazín George, čím chcel prepojiť svet politiky s popkultúrou. Napriek tomu, že išlo o jeho časopis, odmietal byť na titulke s Carolyn Bessetovou, hoci vedel, že by to prinieslo veľké predaje. „Nebudem kšeftovať so sebou a so svojou ženou len kvôli predajom časopisu,“ znie jeho legendárny citát, píše Vanity Fair.
John bol najžiadanejším mládencom planéty, kým do jeho života nevstúpila žena, ktorá ako jediná dokázala jeho auru ešte viac rozžiariť – a zároveň ho v nej takmer utopiť.
