Deti boli celé bez seba. Dominika Cibulková vzala deti do Prezidentského paláca, rozbalili si nádherné darčeky

Vianočné obdobie praje výnimočným stretnutiam a silným momentom, ktoré zostávajú v pamäti. Jedno také prežila aj bývalá tenistka Dominika Cibulková, keď sa so svojimi deťmi zúčastnila súkromnej sviatočnej návštevy v Prezidentskom paláci.
Bývalá profesionálna tenistka Dominika Cibulková sa na sociálnej sieti Instagram podelila o sériu fotografií z výnimočného decembrového dňa. Spolu so svojimi deťmi absolvovala súkromnú vianočnú návštevu v Grasalkovičovom paláci, kde ich prijal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Zo záberov bolo vidieť, že si deti návštevu užívali naplno – šantili v reprezentačných priestoroch, s nadšením objavovali veľkolepé sály, rozbaľovali si darčeky a kreslili. Vianočná atmosféra pritom nebola Dominike Cibulkovej cudzia ani v súkromí, keďže ešte pred sviatkami zaujala aj netradičnou vianočnou výzdobou vo svojom domove.
Rozprávové Vianoce v Prezidentskom paláci
Zverejnené zábery ponúkli pohľad do reprezentačných priestorov paláca, ktoré sa počas sviatkov menia na rozprávkové miesto. Deti Dominiky Cibulkovej si okamžite získali pozornosť nielen svojou bezprostrednosťou, ale aj úprimnou radosťou z darčekov a veľkolepého priestoru.
„Tradícia pokračuje – naša dnešná súkromná vianočná návšteva u pána prezidenta v jeho paláci bola magická,“ napísala bývalá tenistka k fotografiám. Cibulková zároveň prezradila, že toto stretnutie malo pre jej rodinu osobitný význam a postaralo sa o výnimočný sviatočný moment pre deti. „Aj preto, že Ježiško prišiel o niečo skôr a nechal niečo pre J & N. Ďakujeme za váš čas,“ doplnila, čím vysvetlila, čo bolo cítiť aj zo samotných fotografií, ktoré vyznievali prirodzene a bez akéhokoľvek strojenia.
