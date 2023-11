Vianočná reklama Telekomu je v iných krajinách odlišná: Jej autori vysvetlili, prečo si hrdina „nehľadá dievča“

Vyvoláva emócie, dojatie, ale u niekoho aj pobúrenie. Nová vianočná reklama telefónneho operátora Telekom nahnevala ľudí kvôli textu piesne, kde si hlavný hrdina reklamy – mladý chlapec, ktorý príde za rodinou na Vianoce, nehľadá dievča a jeho mama spomína tesné slipy a spermie. Táto reklama je nasadená aj v iných krajinách a tieto verzie už tak „kontroverzne“ nepôsobia. Autorov reklamy sme sa opýtali, prečo je to tak.

Niektorým Slovákom najviac prekáža verš, v ktorom sa spieva: „… teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“. Ten si vysvetľujú tak, že ak si mladík nehľadá dievča, tak automaticky si musí hľadať muža. To ale v reklame nezaznie a vysvetlenia môžu byť rôzne.

Našli sa tiež ľudia, ktorým vo vianočnej reklame prekážajú slová ako slipy a spermie, ktoré odznievajú vo verši od mladíkovej matky, ktorá rieši plodnosť.

Reklama v 10 krajinách

Včera sme tiež uverejnili článok, že sa začala vysielať aj skrátená verzia, práve bez časti, v ktorej mladík spieva o tom, že si nehľadá dievča. Telekom nám vo vyjadrení odpísal, že je to bežná stratégia skracovania reklamy a nemá to nič spoločné s reakciou niektorej časti verejnosti.

Reklama je dielom slovenskej reklamnej agentúry MUW Saatchi & Saatchi, ktorej sa podarilo uspieť v medzinárodnom tendri. Reklama sa vysiela, alebo sa bude vysielať až v 10 krajinách, v ktorých funguje operátor konzorcia Deutsche Telekom.

Pri prezeraní reklám sme našli okrem medzinárodnej verzie v anglickom jazyku aj českú, poľskú, chorvátsku, rumunskú, a tiež verziu v nemeckom jazyku. Všetky sú v podstate veľmi podobné, až rovnaké, no dá sa povedať, že práve to, čo vyrušuje niektorých Slovákov, sa v týchto iných verziách nenachádza. Česká verzia vyzerá takto:

Reklama má úspech

O vyjadrenie k slovenskej verzii sme požiadali reklamnú agentúru MUW Saatchi & Saatchi a odpovedal nám jej kreatívny riaditeľ Jaroslav Vígh. Teší ho každý komentár či reakcia od ľudí, ktorí pochopili posolstvo kampane.

„Čo si budeme klamať, drvivú väčšinu reklám človek chce čo najskôr preskočiť a nevenovať pozornosť ich odkazu. Čo nás však nabíja energiou najviac, je, že do tohto dňa registrujeme viac ako 15-tisíc pozitívnych interakcií a komentárov k nášmu spotu na sociálnych sieťach. Dáva nám to nádej, že to nevyzerá až tak zle s našou krajinou,“ uvádza pre interez.

Aj keď si niektorí Slováci myslia, že cieľom reklamy je propagácia LGBTI+ ľudí, Vígh to vyvracia. „Ak by sme práve v tejto kampani chceli propagovať LGBTI+ komunitu, spravili by sme to priamo a nahlas, tak ako sme to pred pár týždňami urobili pri spomienke na obete útoku v Teplárni.“

Pripomína, že cieľom kampane je ukázať ľuďom, aké dôležité je tolerovať životy druhých, či už sa rozhodnú študovať čo chcú, mať deti, kedy chcú a nebyť alebo byť vo vzťahu s kýmkoľvek chcú. A najmä, aby sa ľudia namiesto otázok, ktoré môžu zraniť, pýtali radšej na to, či sú ich blízki naozaj šťastní.

Odlišnosť slovenskej od zahraničných verzií

Vígh hovorí, že sú autormi slovenskej aj anglickej verzie, pričom podľa neho je anglická verzia viac na hrane, lebo mama spochybňuje mladíkovu plodnosť. „Príbeh však zakaždým zostáva rovnaký a v žiadnom prípade sa nemení.“

V slove „spermie“ žiadny problém nevidí. „Je to štandardné slovo zo školskej učebnice biológie a v reklamnom brejku sa divák stretáva s ďalšími normálnymi frázami, ako menštruácia, vaginálna mykóza či erekcia.“

Môže si robiť kňazský seminár

Vígh odpovedal aj na otázku ohľadom verša, v ktorom sa spieva, že hrdina nehľadá dievča.

„V anglickej, slovenskej, ako aj v ďalších verziách hlavný hrdina čelí rovnakým snahám tety dohodiť mu priateľku. A to, akej je orientácie, nie je podstatné. Náš hlavný hrdina môže byť sklamaný zo vzťahu, ale rovnako sa môže chystať aj na kňazský seminár. Naším cieľom však nebolo urobiť LGBTI+ kampaň. To z nej urobili niektorí domýšľaví diváci,“ uzatvára Vígh.

Ďalšie verzie reklamy v nemčine, poľštine, chorvátčine a rumunčine: