Pohľad do hlavy vraha: Sérioví vrahovia zanechávajú podpis, masoví idú za „vyšším princípom“

Každá krajina má za sebou históriu, ktorú už nikdy nevymaže. Každá spoločnosť je poznačená brutálnymi činmi ľudí, ktorí svetu ukázali svoju odvrátenú stránku. Povestný spínač v nich nikdy nefungoval, alebo sa po čase s plynúcimi rokmi života vypol. Skutky masových a sériových vrahov pritom nie sú len vzdialenou bublinou minulosti, ktorú nám vizualizujú filmy alebo rozpovedajú knihy a podcasty. Za ich činmi sú aj dnes obete a rodiny, ktorým sa ich milovaní už nikdy nevrátia domov.

So zločincami sa často spája známe povzdychnutie: „Vyzeral normálne.“ Jeden z vyšetrovateľov, ktorý prichádzal do styku práve s masovými a sériovými vrahmi, k tomu dodal: „To je to, čo vždy všetci hovoria o monštrách.“

Aj Stephen King, americký spisovateľ svetoznámy ako „King of Horror“, je známy svojím výrokom: „Monštrá sú skutočné a duchovia sú tiež skutoční. Žijú v nás a niekedy vyhrajú.“

Mentálny svet masových vrahov

Spáchali vraždu, pri ktorej zomrelo viacero ľudí, alebo vraždili v dlhšom časovom horizonte. Masoví a sérioví vrahovia — často zamieňané pojmy, ktoré delí jedna hrubá čiara.

Kriminálny psychológ Ondrej Kubík, ktorý viac ako 15 rokov spolupracoval s políciou na vyšetrovaní trestných činov, v rozhovore pre interez vysvetlil hranice medzi masovým a sériovým vrahom, priblížil ich mentálny svet a aj dôvody, pre ktoré mohli skutky spáchať.

„Typickým masovým vrahom je Anders Behring Breivik. Ide o vraha vraždiaceho z ideologických dôvodov, čo na súde aj priznal. Vraždil s “vyšším princípom”, chcel spoločnosť zbaviť určitého typu ľudí, špecificky sa zameral na rasu alebo vierovyznanie. On je naprogramovaný agresor. Vykonával takzvanú programovanú agresiu,“ hovorí psychológ.

Breivik bol podľa svojich slov pripravený na to, že ho zadržia a bol pripravený vzdať sa. Podobným prípadom je podľa Kubíka aj masový vrah na Karlovej univerzite v Prahe, ktorý čin, ktorý vykonal, uskutočnil s určitým cieľom a vopred sa naň pripravil. Všetko to malo vyššie princípy a nejakú ideológiu.

