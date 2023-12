Veľký pozor, vracia sa sneh a mrazivé teploty: Po tomto dni nastane zvrat, pozrite sa, čo čakať v januári

Ešte nedávno sa množstvo ľudí na Slovensku tešilo z bohatej nádielky snehu. Tú ale vystriedali až nezvyčajne vysoké teploty, ktorými sa tento rok aj skončí. Ak patríte medzi milovníkov zimy, nemusíte sa báť, čoskoro nastane zmena. iMeteo informuje, že kým sa tak stane, treba sa pripraviť na toto.

Podobne ako december končí, január začne. Nový rok teda privítame vysokými teplotami, ktoré majú pretrvávať aspoň do Troch kráľov. No potom to príde a treba rátať s výrazným ochladením.

Druhý januárový týždeň to príde

„Zhruba od Troch kráľov sa bude aj na našom území ochladzovať a postupne na celom území čakajte mrazy, pričom mrznúť môže aj počas celého dňa. Priemerná teplota počas druhého januárového týždňa by mala byť prakticky v celej Európe pod hranicou dlhodobého normálu,“ spomína portál o počasí.

Hovorí teda o tom, že sneh a mráz sa už čoskoro vrátia. Čo sú na jednej strane skvelé správy pre milovníkov zimných radovánok, no na druhej sa treba pripraviť na možné kalamity na cestách, ktoré v takýchto prípadoch vznikajú.