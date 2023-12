Obchody sa zajtra zatvoria skôr: Otváracie hodiny reťazcov sa na Silvestra zmenili, tieto budú otvorené najdlhšie

Už o pár hodín sa dočkáme Nového roka. Mnohí sa ho chystajú patrične osláviť, k čomu nepochybne patrí aj občerstvenie. Ak ste si jeho nákup nechali na poslednú chvíľu, možno vás nepotešíme. V obchodoch zajtra nenakúpite tak, ako v bežný deň, pretože reťazce upravili svoje otváracie hodiny, upozornil portál TV Noviny. Pozrite si prehľad.

Najdlhšie budú mať otvorené svoje brány Tesco, Kaufland a Lidl, kde nakúpite až do 18:00. Čo sa týka reťazca Billa, tá zatvorí už o hodinu skôr, o 17:00. Ak sa spoliehate na Terno, možno zostanete prekvapení tým, že niekde zatvorí už hneď poobede, no na niektorých miestach zostane otvorené až do 17:00.

Niektoré predajne aj spomedzi vyššie spomínaných reťazcov sa riadia svojimi vlastnými otváracími hodinami, čiže ak si nechávate nákupy na poslednú chvíľu, radšej si ich dopredu overte, aby ste neboli sklamaní.

Pripravte sa aj na to, že v pondelok a prvú sobotu v novom roku nenakúpite.