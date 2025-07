Veľký požiar na Tomorrowlande: Obrovské plamene zachvátili hlavné pódium festivalu

Festival Tomorrowland v belgickom meste Boom len dva dni pred začatím zachvátil požiar. Podľa záberov je vidno na mieste veľa dymu a plamene. Oheň mal zasiahnuť hlavné pódium.

Ako informujú Novinky.cz, Tomorrowland patrí medzi najväčšie festivaly elektronickej hudby. Očakávala sa návštevnosť na úrovni 400-tisíc ľudí, pričom festival sa má konať počas 18. až 20. júla a potom medzi 25. až 27. júlom.

Na miesto prišli hasiči okolo 18. hodiny. Ako to poznačí festival a či sa bude konať v riadnom termíne, je nateraz otázne.

Wow, @tomorrowland main stage is absolutely gone.. fire has gone down dramatically but honestly what are they going to do now?#tml #tomorrowland

(not my video saw it on discord) pic.twitter.com/GbQtdFEZzz

— Andrew (@Andrew18AL) July 16, 2025