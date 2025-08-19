Veľké protesty v Srbsku vrcholia, polícia s ľuďmi nemá zľutovanie: Prezident označil demonštrantov za teroristov

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Srbský líder ešte v nedeľu oznámil tvrdé opatrenia voči protivládnym demonštrantom.

Tisíce protivládnych demonštrantov v Srbsku v pondelok opäť protestovali proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. V Belehrade voči demonštrantom zasahovala polícia s obuškami a Vučič zopakoval svoj sľub o plánovanom rozsiahlom zásahu proti protestujúcim. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Demonštrácia v srbskej metropole bola pokojná do momentu, keď sa skupina mladých ľudí, pravdepodobne futbalových chuligánov, neoddelila od davu a nezačala hádzať kamene na kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v centre mesta. Policajné jednotky krátko na to prišli na miesto demonštrácie v obrnených vozidlách, rozohnali dav a protestujúci ušli.

Sľubuje ukončenie „zla“

Vučič sa po tomto incidente objavil v poškodenej kancelárii svojej SNS, demonštrantov označil za teroristov a povedal, že „občania budú čoskoro oslobodení od tohto teroru a zla“.

Foto: SITA/AP

Srbský líder ešte v nedeľu oznámil tvrdé opatrenia voči protivládnym demonštrantom v reakcii na niekoľko dní trvajúce nepokoje po celom Srbsku. AP však pripomína, že prípadné opatrenia vlády nijako nešpecifikoval. V pondelok tiež zopakoval, že demonštrácie proti jeho vláde sú organizované Západom a ich cieľom je zničiť Srbsko, hoci nikdy neposkytol žiadne dôkazy.

„Naša krajina je vo vážnom nebezpečenstve, ohrozili všetky naše hodnoty, normálny život, každého jednotlivca,“ vyhlásil Vučič. Nepokoje v Srbsku od minulého týždňa predstavujú závažnú eskaláciu vyše deväť mesiacov trvajúcich pokojných občianskych protestov, na ktorých stáli najmä univerzitní študenti.

Spúšťačom protestov bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch vrátane viacerých študentov. Nezávislí odborníci a opoziční politici incident pripisujú nedbalosti a korupcii za súčasnej vlády. V uplynulých dňoch boli počas protestov zadržané a zranené desiatky ľudí a srbská polícia čelí obvineniam z nadmerného použitia sily a svojvoľného zadržiavania demonštrantov, dodáva AP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tu dnes nenatankujete: Slovnaft má stále problémy, na týchto čerpacích staniciach je výpadok benzínu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac