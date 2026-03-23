Veľké lietadlo sa zrazilo s autom: Na známom letisku zavládla neistota, museli zastaviť prevádzku

Roland Brožkovič
TASR
K pondelkovému ránu sú všetky odlety buď oneskorené, alebo zrušené.

Prevádzka na newyorskom letisku LaGuardia bola v noci na pondelok pozastavená. Dôvodom je zásah hasičov po incidente, pri ktorom došlo k zrážke lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie NBC News.

Federálny úrad pre letectvo (FAA) vydal pre letisko príkaz na zastavenie všetkých letov, tzv. ground stop. Úrad zároveň uviedol, že je „vysoká pravdepodobnosť“ predĺženia tohto nariadenia. Newyorský hasičský zbor potvrdil, že o 23.38 h miestneho času (04.38 h SEČ) dostal hlásenie o nehode lietadla a vozidla na dráhe číslo štyri. Podrobnosti o nehode neboli bezprostredne známe.

Nehoda na dráhe

Stanica NBC News však s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedla, že na pristávacej dráhe sa zrazilo lietadlo spoločnosti Air Canada s vozidlom, ktoré zrejme patrilo Prístavnému úradu New Yorku, pričom štyria ľudia utrpeli zranenia. Na palube lietadla bolo 76 cestujúcich a štyria členovia posádky. V čase zrážky práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 km/h.

Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť lietadlo stojace na dráhe, pričom malo zdvihnutý nos a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu. Newyorský úrad pre krízový manažment upozornil verejnosť, aby v okolí letiska nachádzajúceho sa vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami, zdržaniami v doprave a prítomnosťou záchranných zložiek. Úrad na sociálnej sieti X zároveň odporučil vodičom využiť alternatívne trasy.

Podľa webovej stránky letiska boli k pondelkovému ránu všetky odlety z LaGuardie buď oneskorené, alebo zrušené. Prevádzka letiska LaGuardia bola obmedzená už počas nedele v dôsledku nepriaznivého počasia. Minulý týždeň letisko informovalo, že cestujúci musia počítať s dlhším čakaním pri bezpečnostných kontrolách, čo je spôsobené nedostatkom zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA). Jeho príčinou je výpadok federálneho financovania TSA.

33 % ľudí považuje za normálne zdieľanie erotických fotiek: Pozrite sa, koľko Slovákov dá partnerovi…

