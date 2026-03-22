33 % ľudí považuje za normálne zdieľanie erotických fotiek: Pozrite sa, koľko Slovákov dá partnerovi prístup k mobilu

Petra Sušaninová
Digitálne technológie môžu byť dvojsečnou zbraňou.

Viac ako 55,7 percenta ľudí na Slovensku zdieľa so svojím partnerom alebo partnerkou prístupový kód či heslo do mobilného telefónu. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu (SÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý sa zameral na používanie digitálnych technológií v partnerských vzťahoch. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.

Výskum založený na reprezentatívnom kvantitatívnom prieskume online populácie Slovenska a na hĺbkových rozhovoroch zároveň ukázal, že páry používajú digitálne technológie najmä na komunikáciu a udržiavanie blízkosti, tiež na manažovanie domácnosti či starostlivosť o deti.

„Dôležitým zistením je, že väčšina ľudí hodnotí používanie digitálnych technológií zo strany partnera alebo partnerky pozitívne, najčastejšie ako prejav starostlivosti (47,5 percenta), pomoci (49,6 percenta) alebo ochrany (44,2 percenta),“ priblížila výskumníčka Viera Poláková zo SÚ SAV. Zároveň dodala, že časť respondentov hodnotí digitálne správanie partnerov negatívne. „Niektorí respondenti uvádzajú, že im partner alebo partnerka prostredníctvom digitálnych technológií ubližuje (3,3 percenta), ohrozuje ich (3,6 percenta) alebo ich kontroluje (6,8 percenta),“ spresnila Poláková.

Mladí zdieľajú viac informácií

Na mieru zdieľania prístupov k digitálnym zariadeniam má podľa hovorcu vplyv viacero faktorov, jedným z nich je napríklad spoločná domácnosť partnerov. Výrazné rozdiely sa však podľa neho ukazujú aj medzi vekovými skupinami. Mladí ľudia vo veku 16 až 29 rokov majú tendenciu zdieľať viac informácií, a to nielen prístupové kódy do mobilu či geografickú polohu, ale aj erotické fotografie a videá. „Zatiaľ čo 33 percent celej populácie považuje za normálne, že si partneri zdieľajú erotické fotky a videá, medzi mladými vo veku 16 až 24 rokov s tým súhlasilo až 59,5 percenta,“ priblížila sociálna antropologička zo SÚ SAV Zuzana Sekeráková Búriková.

Odborná analýza výsledkov spoločného výskumu SÚ SAV a Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského je spracovaná v publikácii Digitálna intimita: od dôvery ku kontrole v každodennom živote párov. Je to prvá knižná publikácia, ktorá analyzuje dáta o používaní digitálnych technológií v intímnych párových vzťahoch na Slovensku.

