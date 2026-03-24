Vážna nehoda na východe Slovenska: Čelne sa zrazili autá, na mieste zasahuje vrtuľník. Cesta je uzavretá

Dana Kleinová
TASR
Obaja vodiči ostali po náraze zakliesnení vo vozidlách.

Medzi Medzevom a obcou Jasov v okrese Košice-okolie došlo na ceste II/548 k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Obaja vodiči po náraze zostali zakliesnení vo vozidlách, boli však pri vedomí. Na mieste zasahujú záchranné zložky, pričom na miesto smeruje aj záchranársky vrtuľník. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek je dočasne uzatvorený.

Okolnosti nehody sa prešetrujú

Podľa doterajších informácií sa medzi Medzevom a časťou Počkaj v obci Jasov zrazili vozidlá zn. VW Golf a Hyundai. „Vodiči, ktorí sa nachádzajú v tomto úseku, musia rátať so zdržaním. Ostatným odporúčame zvoliť si alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.

Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

Podľa prvotných informácií, ktoré získala TV JOJ, mal vodič obiehať v zákrute sanitku, prejsť do protismeru a tam sa zraziť s protiidúcim autom.

Kamiónové firmy môžu do mesiaca skrachovať: Problémom sú nové opatrenia a ceny pri tankovaní

