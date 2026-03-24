Kamiónové firmy môžu do mesiaca skrachovať: Problémom sú nové opatrenia a ceny pri tankovaní

Situácia v cestnej doprave na Slovensku je kritická. Rast cien paliva zvyšuje náklady o 2640 eur mesačne na vozidlo a ohrozuje plynulosť dodávok tovaru. Nové obmedzenia pri tankovaní a prudký rast cien paliva dostávajú dopravcov na hranicu prežitia, upozornilo v utorok Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia.
Dopravca, ktorého jedno vozidlo najazdí mesačne 12 000 kilometrov, podľa združenia čelí dramatickému nárastu nákladov.
Pri aktuálne dostupnej nafte na Slovensku rastú náklady o 0,10 až 0,13 eura na kilometer, čo je 1200 až 1560 eur mesačne navyše na jedno vozidlo. V prípade kombinácie tankovania na Slovensku a v zahraničí môže nárast dosiahnuť 0,22 eura na kilometer, čo znamená 2640 eur mesačne navyše na jedno vozidlo.
Dopravcom hrozí kolaps
Združenie vyzvalo zákazníkov a obchodných partnerov slovenských dopravcov, aby urýchlene zohľadnili rast nákladov v cenách za dopravu. Ak zvýšené náklady na palivo nepremietnu do ceny, ich dopravca do mesiaca skrachuje.
„Dopravcovia dnes platia za palivo okamžite, zatiaľ čo úhrady za prepravu dostávajú až po niekoľkých týždňoch. Tento nepomer vytvára extrémny tlak na cash flow a reálne ohrozuje schopnosť firiem pokračovať v prevádzke,“ uviedol prezident Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.
Mnohé dopravné spoločnosti podľa združenia už fungujú na hrane prežitia. Prevádzku financujú z úverov, vyčerpávajú rezervy a čelia zhoršujúcej sa likvidite. Reálne náklady rastú okamžite, no ceny dopravy tomu nezodpovedajú. „Ak sa ceny dopravy nezačnú upravovať okamžite, o niekoľko týždňov už nebude mať kto zabezpečiť prepravu tovarov. Pre dopravcov už môže byť zmysluplnejšie odstaviť vozidlá, než jazdiť pri takýchto stratách. Dosahy pocítia priamo výrobné podniky, obchod aj koneční spotrebitelia,“ dodal Piešťanský.
O pomoc žiadajú aj ďalšie organizácie
K situácii v cestnej doprave sa spoločne vyjadrili aj Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a Aliancia Žltý Anjel Assistance 24 (AZAA24). Ako informovali v utorok, Ministerstvo financií (MF) SR a Ministerstvo dopravy (MD) SR žiadajú o okamžitú pomoc pre dopravcov na Slovensku. „Neustále zvyšovanie nákladov vládou SR pochováva rodinné firmy v doprave, ktoré podnikajú niekoľko desiatok rokov. Doprave hrozí kolaps a veľká nezamestnanosť,“ uviedli predseda UNAS Stanislav Skala a prezident AZAA24 Marián Ürge.
Dopravcovia navrhujú dočasné dotácie na liter paliva pre dopravné spoločnosti, znížiť spotrebnú daň a daň z pohonných látok na minimálnu úroveň povolenú predpismi Európskej únie. Žiadajú tiež zaviesť mechanizmus „profesionálneho paliva“ s čiastočným preplácaním nákladov, dočasné úľavy alebo odklady verejných poplatkov pre spoločnosti ohrozené bankrotom, ako aj zníženie alebo úplné vypnutie mýta počas krízy pre slovenských dopravcov.
