V Rusku možno vznikne McDonald’s z wishu: Americkému fastfoodu hrozí strata ochranných známok najznámejších pokrmov

McDonald's na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku.

Americký reťazec rýchleho občerstvenia McDonald’s môže v rokoch 2026 a 2027 stratiť kontrolu nad viac ako desiatimi ochrannými známkami v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na Federálnu službu pre duševné vlastníctvo (Rospatent).

Podľa údajov Rospatentu vypršia v roku 2026 výhradné práva na ochranné známky Happy Meal, McNuggets, Royal Cheeseburger, McDrive a McCountry. V roku 2027 skončí platnosť niekoľkých registrácií týkajúcich sa loga a názvu spoločnosti, ako aj ochranných známok McMuffin, Big Mac, Mac Fries, McChicken a McDonald’s McCola.

foto: McDonald’s

Značky, ktorým hrozí vypršanie práv

Medzi ochranné známky, ktorých platnosť vypršala už skôr, patria Big Mac a Bolshoy Mak (v roku 2025) a McCountry (v roku 2024). McDonald’s na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.

