V oceáne sa deje niečo zvláštne, vedci za deň zaznamenali 2000 zemetrasení: K masívnej erupcii môže dôjsť každú chvíľu

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Vedci monitorujú najaktívnejší vulkán pod hladinou.

Axial Seamount, najaktívnejšia sopka v severozápadnej časti Tichého oceánu, sa nachádza menej ako 500 kilometrov od pobrežia USA a takmer dva kilometre pod hladinou oceánu. K poslednej významnej erupcii došlo pred 10 rokmi. Vedci ale spozorovali zvláštnu aktivitu.

2 000 zemetrasení za jediný deň

Ako informuje Mail Online, vedci nedávno postrehli nárast seizmickej aktivity v oblasti podmorského vulkánu. Za jediný deň bolo zaznamenaných viac ako 2 000 zemetrasení. Regiónom odvtedy denne otriasajú stovky zemetrasení a stav morského dna sa začína podobať tomu z roku 2015.

Geofyzik William Chadwick si myslí, že ak to takto pôjde ďalej, k erupcii dôjde ešte do konca tohto roka. Seizmická aktivita je znakom toho, že magma stúpa nahor cez trhliny v sopke. Ako magma stúpa, nafukuje komoru ako balón. Vyvíja tlak na okolité skaly a vyvoláva množstvo malých zemetrasení.

Poslednú erupciu Chadwick a jeho kolegovia predpovedali niekoľko mesiacov predtým, ako k nej došlo. Vedec ale vysvetľuje, že erupcia môže aj prekvapiť, dôjsť k nej môže v podstate kedykoľvek aj bez ďalších varovných signálov.

K erupcii môže dôjsť na nečakanom mieste

Geofyzik dodáva, že momentálne nikto nevie presne povedať, kedy k erupcii dôjde a čo ju odštartuje. Zemetrasenia sú málo intenzívne, zvyčajne s magnitúdou 1 alebo 2, a sú príliš ďaleko od pobrežia, aby ich ľudia mohli pocítiť. No frekvencia ich výskytu je vysoká.

Keď napokon vulkán vybuchne, počet podmorských zemetrasení podľa Interesting Engineering pravdepodobne prudko vzrastie zo súčasných približne sto za deň až na 10 000 zemetrasení v priebehu 24 hodín. Keď došlo k erupcii pred 10 rokmi, pod hladinou vznikli rýchlo tuhnúce masívne štruktúry z lávy.

Foto: NOAA, Public domain, via Wikimedia Commons

Axial Seamount však chrlí lávu, ktorá je viac tekutá a obsahuje menej plynu ako iné vulkány. Tentoraz existuje tiež možnosť, že láva by mohla vytekať z trhliny, ktorá tlačí magmu bokom cez zemskú kôru, a nie priamo z morského dna. To by znamenalo, že by magma nejaký čas putovala laterálne, k erupcii by tak došlo na nečakanom mieste.

Chcú sa pripraviť na hrozbu

Odborníci dodávajú, že množstvo vulkánov po celom svete ostáva relatívne dlho nečinných. Potom náhle ožijú. Axial Seamount je však aktívny v podstate neustále. Vedci preto nainštalovali rad ultra citlivých senzorov, vrátane podmorských seizmometrov a GPS staníc, aby mohli monitorovať každý záchvev.

Veria, že im to pomôže získať viac znalostí o vulkánoch, ktoré môžu predstavovať pre ľudí reálnu a vážnu hrozbu. Jedným z nich je Mount Rainier v štáte Washington, ktorý sa nachádza menej ako 400 kilometrov od Axial Seamount. Je jednou z najaktívnejších sopiek v pohorí Cascade Range na severozápade Tichomoria a odborníci sa obávajú toho, že ničivá erupcia sa kedykoľvek môže stať desivou realitou.

