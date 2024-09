V obci v okrese Nové Zámky je vyhlásená mimoriadna situácia. Hladina Dunaja stále stúpa

V obci Chľaba v okrese Nové Zámky je od utorkového večera vyhlásená mimoriadna situácia. Hladina Dunaja stále stúpa a podľa hydrologických predpovedí by mala rieka v tejto oblasti kulminovať až vo štvrtok (19. 9.) v priebehu dňa. Po skončení krízového štábu Okresného úradu v Nových Zámkoch o situácii informoval Jakub Takáč z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Od utorka sú v Chľabe v pohotovosti aj dobrovoľní hasiči. Obec má pripravené vrecia naplnené pieskom, preventívne umiestnila aj hrádze na okraji obce, aby ochránila svoje územie.

Chľabu spája so zvyškom okresu cesta III. triedy, ktorá je v správe NSK. Trasa cesty kopíruje breh Dunaja. „Zatiaľ je vozovka suchá, zmenu očakávame v priebehu stredy. Pripravujeme sa aj na možnosť, že obec ostane odrezaná od okolitého sveta,“ povedal riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec. Jediná prístupová cesta do Chľaby v smere od obce Kamenica nad Hronom bude na základe rozhodnutia od stredy (18. 9.) uzatvorená až do odvolania.

Linka regionálneho dopravcu Štúrovo – Chľaba bude obsluhovaná len v úseku Štúrovo – Kamenica nad Hronom. Dopravné spojenie medzi Chľabou a Štúrovom zabezpečia medzinárodné vlaky. „Vybrané tri spoje zo a do Štúrova v priebehu najbližších dní zastavia mimoriadne aj v tejto obci. Cestujúci by mali nastupovať do prvého vozňa,“ informoval Takáč.

V Chľabe zostane v utorok posledný vypravený autobus dopravcu, spoločnosti Arriva. Ten bude od stredy zvážať ľudí kyvadlovou dopravou z obce na železničnú zastávku a späť, potvrdil Takáč.

V obci a v neďalekom Kováčove sú aj zariadenia sociálnych služieb, v ktorých je približne 270 klientov. Stravovanie a ich zásobovanie zabezpečia Ozbrojené sily SR v súčinnosti s obcou. „Vojaci pomôžu aj so zásobovaním samotnej obce. K dispozícii by mali byť už v skorých ranných hodinách,“ povedal Privalinec.