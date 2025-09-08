V Beskydách sa prevrátil autobus s 32 študentami. Všetci utrpeli zranenia, niektorých previezli do nemocnice

V obci Staré Hamry v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok prevrátil autobus, v ktorom sa viezlo 32 študentov vo veku približne 15 rokov. Podľa krajských hasičov všetci utrpeli zranenia, nik však nie je v ohrození života. Zložky integrovaného záchranného systému transportovali štyroch z nich do nemocnice. Polícia príčinu nehody vyšetruje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Autobus preskúmajú
„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Všechny složky IZS právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty. Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc. Zjišťujeme další informace a okolnosti události. #policiemsk pic.twitter.com/akNDOZ8J3K
— Policie ČR (@PolicieCZ) September 8, 2025
Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.
