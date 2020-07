Streamovacie služby Netflix a HBO GO nepochybne vládnu slovensko-českému trhu. Niekedy ale nie je na škodu zájsť si pozrieť ponuku aj ostatných streamovacích služieb, ktoré sa u nás dajú predplatiť. Jednou z nich je Amazon Prime Video. Tá na svojej vlastnej streamovacej platforme predstavila niekoľko úspešných a zaujímavých projektov. Dráma Hunters je jedným z nich.

Scéna seriálovej produkcie zažíva v posledných rokoch taký malý boom. Vďaka streamovacím službám sa totiž toto odvetvie Hollywoodu podarilo akosi vzkriesiť a začalo sa dbať viac na kvalitu ako na kvantitu. Toho výsledkom je aj množstvo ocenených seriálových projektov, za ktorými stoja práve veľké streamovacie služby. A zdá sa, že trend vysoko kvalitných seriálov z dielne Netflixu, HBO, Disney či ďalších streamovacích služieb bude neustále stúpať.

Horšie hodnotený, no pozerateľný projekt

Je tomu už pár mesiacov, čo sa v hlbokom jazere plnom seriálových počinov objavil projekt s názvom Hunters. Na streamovacej službe Amazon Prime Video si projekt Davida Weila odbil 21. februára tohto roku. A je škoda, že sa mu v médiách nedostalo viacero pozornosti.

Samozrejme, nad dôvodmi, prečo tomu tak vlastne bolo, by sa dalo polemizovať a je pravdou, že Hunters získali od kritikov trošičku horšie hodnotenia, než samotní tvorcovia predpokladali. Na druhú stranu ale ide o námet, aký sa vo svete seriálov ešte neobjavil. Nie je založený na žiadnej knižnej alebo filmovej predlohe, čo z neho robí vskutku zaujímavým originálom, ktorý svoju hlavnú dejovú linku čerpá zo skutočných udalostí. Alebo aspoň z tých, ktoré sa ako skutočné javia, no oficiálne potvrdené neboli. Všetko vysvetlíme.

Hunters sa odohráva v New Yorku na konci 70. rokov minulého storočia. Svet sa ešte stále poriadne nespamätal z hrôz 2. svetovej vojny a vo vzduchu stále visí otáznik, či nedôjde k ďalšiemu svetovému konfliktu. A v tejto atmosfére sa skupina ľudí (nielen) z miestnej židovskej komunity rozhodne podujať na neľahkú úlohu. Zistia totiž, že v ich krajine sa usadila tajná sekta tvorená (aj) bývalými nacistami z koncentračných táborov, ktorí sa snažia vytvoriť Štvrtú ríšu. O to tažšia misia to je, keď zistia, že nacisti sa do USA dostali oficiálnou cestou. Vyzerá to tak, že ich tam totiž doviedla samotná americká vláda prostredníctvom tajného programu. Alebo to bolo inak?

Ak sa niekomu tento námet zdá až príliš vytrhnutý z reality, možno zostane prekvapený. Tvorcovia seriálu sa totiž inšpirovali v skutočnom (alebo aspoň v zdanlivo skutočnom) tvrdení, ktoré podporujú mnohé konšpiračné teórie. Podľa tých sa nacisti, ktorým sa podarilo uniknúť pred spravodlivosťou po páde nacistického režimu, usadili na území USA a beztrestne si užívali slobodný život pod novými identitami. Išla však po nich skupina lovcov nacistov, ktorá ich skutočné identity odhalila a postupne ich z pomsty vraždila. Toto ale nie je jediný motív, s ktorým tvorcovia Hunters pracovali.

Operácia Paperclip

Paralelne sa na pozadí celého námetu poukazuje aj na údajný tajný program americkej vlády nazvaný Operácia Paperclip (v preklade papierová spinka). V rámci tej sa mala americká vláda zaujímať o transfer najväčších mozgov nacistickej strany z Nemecka priamo do USA a zamestnať ich na dôležitých postoch.

Celý proces bol nesmierne zložitý – Američania totiž chceli, aby pre nich nacisti pracovali v rôznych organizáciách, okrem iného napríklad aj pre NASA, a chceli tak predbehnúť Sovietsky zväz, ktorý taktiež na verbovaní nacistických vojakov a mozgov pracoval. Cieľom bolo s ich pomocou vyhrať preteky v technologických pokrokoch – od dobýjania vesmíru až po vývoj silných zbraní a podobne.

Americká vláda mala na základe tajného programu Paperclip na vlastné územie dostať viac ako 1600 nemeckých vedcov, inžinierov a technikov, pričom mnohí z nich boli nielen bývalými členmi, ale aj vodcami nacistickej strany. Američania tak mali poskytnúť ľuďom (z ktorých mnohí mali byť postavení pred spravodlivosť) nový domov, nové identity a odpustiť im ťažké hriechy a zločiny spáchané na nevinných ľuďoch počas 2. svetovej vojny.

A prečo Operácia Paperclip? Zložky všetkých integrovaných nacistov boli údajne v archívoch vlády označené obrysom kancelárskej spinky, aby sa tak vedela ľahko identifikovať ich skutočná identita v prípade, že by niečo nevyšlo tak, ako malo. Teda, že by spáchali nejaký zločin alebo sa prevalil ich skutočný život, ktorý viedli v Európe.

Skutočnosť alebo konšpiračná teória?

Paperclip mala v tajnosti fungovať od 3. septembra 1946 až do roku 1959, jej schválenie mal podpísať prezident Truman. Mnohí sa však nazdávajú, že ide o výmysel a konšpiračnú teóriu nepodloženú plnohodnotnými dôkazmi a tejto téme sa venovalo mnoho novinárov na voľnej nohe či blogerov. Teória o tom, že USA vďačí za mnohé zo svojich technologických pokrokov a úspechov práve nacistom, ktorých si sama do krajiny naverbovala, je však živá dodnes. A oživil ju aj nedávny seriál z dielne Amazonu.

Hunters sa však primárne zameriava na utečencov z radov nemeckých nacistických veliteľov kedysi pôsobiacich v koncentračných táboroch. Skupina lovcov, medzi ktorými sú aj preživší príslušníci židovskej komunity, pátra po skutočných identitách tých, ktorým sa podarilo uniknúť pred spravodlivosťou a pred vlastnú ich postaviť.

Seriál s tarantinovským feelingom

Tvorcovia v spracovaní tohto námetu stavili na nezvyčajný príbeh a ešte netradičnejší pohľad na to, ako ľudia v koncentračných táboroch trpeli. Samozrejme, tvorcom nešlo o presnú rekonštrukciu zverstiev v táboroch a tu trošku viac popustili uzdu vlastnej fantázii. Skutočnosť je však ďaleko za tým, čo si myslíme, že sa za múrmi takého tábora v Osvienčime naozaj dialo a realita bola mnohokrát hrozivejšia. Filmári však rozhodne v tomto smere nepodávajú nezmysel, aj keď brať Hunters ako nejakú rekonštrukciu reality naozaj nie je na mieste. Je to fikcia, ktorá ale pozoruhodne funguje.

Hunters však na niečom vyhrávajú a na niečom naopak prehrávajú – a to je celkové stvárnenie. Niekedy je priam ťažké indetifikovať, čo divákom vlastne chceli predostrieť. Zaujímavý námet je jedna vec- To, že vlastne nevieme, či má ísť o drámu alebo o akúsi grotesku s výrazným feelingom Tarantinových prístupov pri tvorbe diel, je vec druhá. Chýba tomu akási celistvosť, no zavrhnúť kvôli tomu celý seriál určite nemožno.

Hviezdne obsadenie s Al Pacinom na čele

Poteší aj hviezdne obsadenie – v hlavných úlohách lovcov vidíme mladíka Logana Lermana (hral napríklad v obľúbenom teenage filme The Perks of Being a Wallflower) a ich vodcom je geniálny Al Pacino. Sekundujú im Josh Radnor známy zo sitkomu Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother) či Jerrika Hinton (vidieť sme ju mohli napríklad v Grey’s Anatomy aj v epizódnej role v Gossip Girl) a ďalšie známe mená (nielen) televíznej časti Hollywoodu. Tí stvárnili známe i menej známe osobnosti smutnej histórie 2. svetovej vojny.

Hunters potešia najmä milovníkov nezvyčajných námetov, ktorý tento seriál rozhodne má. Založený je na konšpiračnej teórii, nebojí sa kombinovať skutočné udalosti s tými vymyslenými a prostredie konca 70. rokov v New Yorku je doslova pastvou pre oči. Tvorcovia sa neštítili ukázať pomerne pestré praktiky, ktorými Židia mučili „náckov-utečencov“ – za tieto pasce a miestami aj gore scény by sa nehanbili ani tvorcovia hororovej filmovej série SAW.

Čo však seriálu škodí o čosi viac, je minutáž jednotlivých častí – dej sa trošku vlečie, čo možno niektorých divákov zrejme po prvej epizóde (má takmer hodinu a pol!) odradí. Podobných seriálov ale nevzniklo veľa, obzvlášť tých, ktoré sa na udalosti po 2. svetovej vojne pozerajú trošku inak.

Pokiaľ teda neviete, čomu svoju „binge-watcherskú“ dušu upísať najbližšie, dajte šancu tomuto dielku z produkcie Amazonu. Možno budete prekvapení tým, ako sa dá ohýbať realita smutnej histórie. Hunters nie sú rekonštrukciou toho, ako to zaručene bolo, ale pohrávajú sa s otázkou a „faktami“, ktoré tvrdia, že to takto mohlo byť.