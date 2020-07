Vznikal 10 rokov, v kinách ho napokon neuvidíme: Nový vojnový film s Tomom Hanksom prichádza na streamovaciu službu

Vojnová novinka Greyhound s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe mala pôvodne zaútočiť na kinosály. Potom ale silný úder zasadil koronavírus a producenti predali distribučné práva spoločnosti Apple. Tá napokon nový vojnový epos už tento piatok (10. júla) uvedie na svojej streamovacej službe Apple TV+. Čo na filmovú novinku hovoria prví diváci?

Ešte v máji produkčné štúdio Sony Pictures oznámilo, že vojnová dráma Greyhound napokon do kín kvôli zatvoreným sálam nedorazí a namiesto toho bude uvedená na VOD služby. Distribučné práva napokon zakúpila spoločnosť Apple, ktorá ho na svojej streamovacej službe uvedie už 10. júla. Sony predalo distribučné práva za 70 miliónov dolárov.

Samozrejme, tento krok mnohých prekvapil, pretože vojnová novinka patrila medzi očakávané tituly tohto roka v kinách. Napokon si ho však budeme môcť vychutnať z pohodlia vlastného domova vďaka streamovacej službe Apple TV+.

Ďalší príbeh z obdobia 2. svetovej vojny

Greyhound je vojnovou drámou odohrávajúcou sa počas 2. svetovej vojny. Snímka bola nakrútená podľa románu The Good Shepard spisovateľa C. S. Fostera a inšpirovaná je skutočnými udalosťami.

Príbeh je zasadený do obdobia prvých dní druhej svetovej vojny. Je známym faktom, že nebezpečnejší než front samotný, bola cesta doň. Toto riziko si uvedomuje aj kapitán amerického konvoja Ernest Krause (Hanks), ktorý má dopraviť nové posily a zásoby spojencom do Európy.

Počas piatich dní plavby cez rozbúrený Atlantik bez vzdušnej podpory je však konvoj napadnutý nemeckými ponorkami. Kapitán a jeho flotila vedia, že jedinou šancou na dopravenie tisícok vojakov na front je vyhrať nepredvídateľný boj s nepriateľom.

Scenár od Hanksa režíroval oscarový Schneider

Nová vojnová dráma vznikla pod režisérskou taktovkou Aarona Schneidera, ktorý toho ako režisér na konte doposiaľ nemá dosť. V Hollywoode však ide o pomerne známe meno, ako kameraman pracoval pri viacerých známych projektoch a na konte má aj oceňované krátke filmy (jeden mu dokonca vyniesol aj prestížnu sošku OScara). Dlhoročná prax na pľaci s ešte skúsenejšími kolegami ho však naučila mnohé, čo teraz ukáže vo vlastnom ccelovečeráku.

Napokon je ale veľká škoda, že tento film na kino plátne neuvidíme, čo nahnevalo aj samotného Hanksa. Ten okrem toho, že stvárnil hlavnú úlohu, tiež snímku aj produkoval a napísal k nej scenár. Na ňom pracoval takmer 10 rokov a myslí si, že je to škoda, že snímka napokon bude uvedená na malých obrazovkách streamovacej služby. Film bol totiž vyrábaný najmä pre veľké plátna. „Diváci si všimnú rozdiel v obraze aj zvuku,“ povedal Hanks v nedávnom rozhovore pre The Guardian. A aj podľa traileru to vyzerá, že má pravdu.

Predsa len, na vojnové filmy sa chodí do kina práve kvôli akčným bojovým scénam, efekty na ňom lepšie vyniknú, nehovoriac o kvalite zvuku, ktorá zážitok zo sledovaného filmu v kine posúva na celkom inú úroveň. Milovníci vojnových filmov sa tak teraz budú uspokojiť s podstatne menšou obrazovkou. Pokiaľ ale patríte k ozajstným fajnšmekrom a vlastníte kvalitnejšiu audiovizuálnu techniku, môžete si zážitok vylepšiť práve ňou, čo napokon odporúčajú aj prví diváci, ktorí už Greyhound videli.

Priemerné, ale pozitívne hodnotenia

Publikum zatiaľ tvorili len členovia z obce kritikov, prevažne z anglicky hovoriacich krajín. Prvé recenzie hovoria skôr o priemernom výtvore, ktorý ale nezaškodí vidieť. Napokon, jeho minutáž nie je zbytočne pretiahnutá a divák sa pri sledovaní nudiť rozhodne nebude. Kritici ale, samozrejme, našli aj viacej mínusov, pre ktoré následne Hanksovmu projektu strhávali cenné body.

Azda najskloňovanejším mínusom bol vyššie spomínaný fakt, že malá obrazovka 91 minút trvajúcej vojnovej dráme škodí. Na druhej strane si ju však tí menej nároční diváci a milovníci filmov s vojnovou tematikou budú vedieť užiť aj na nej.

Ďalej tiež kritici filmu vytkli, že nejde príliš do hĺbky a dej má príliš rýchly spád, kde neostáva priestor na rozpracovanie charakterov hlavných postáv. Toto ale vynahrádza množstvo akčných scén, ktorých je vo filme požehnane.

Kritici si všimli aj mnoho malých detailov, ktorými režisér dosiahol autenticitu celej snímky. Nezabudli tiež vychváliť Hanksov herecký talent, ktorý v hlavnej úlohe kapitána Krausa doslova exceluje a podáva slušný výkon. Rovnako sú na tom aj jeho hereckí kolegovia, aj keď niekdajší Forrest Gump je o level vyššie než oni.

To ale na druhej strane niektorí kritici zas snímke vytkli. Greyhound je podľa niektorých prvých divákov z radov recenzentov až príliš plný Toma Hanksa a viaceré postavy si zaslúžili väčší priestor. Výsledné dielo má ale príliš krátku stopáž, a tak pre nich akoby nezvýšil priestor.

Oplatí sa investovať do predplatného Apple TV+?

Je naozaj zvláštne, že sa režisér rozhodol predostrieť azda jeden z najkratších vojnových filmov za posledné roky. Pri tematike prvej či druhej svetovej vojny chcú zväčša režiséri vyžmýkať príbeh čo najviac, a preto vyrábajú filmy s dĺžkou cez dve hodiny, v prípade Greyhound ide o dielo dlhé len hodinu a pol. Toto ale nie je nutné zlo – snímka divákov vtiahne do deja pomerne rýchlo a až do záverečných tituliek ho nepustí.

Zatiaľ najlepším miestom na zber informácií o tom, či sa kvôli vojnovému filmu z pera Toma Hanksa oplatí vyskúšať streamovaciu službu Apple TV+, je portál Rotten Tomatoes. Na základe niekoľkých reakcií a recenzií kritikov svieti pri filme hodnotenie (alebo lepšie povedané skóre) 74 %, ktoré sa po piatku s veľkou pravdepodobnosťou zmení. Je ale tiež zároveň aj dôkazom, že Greyhoundu sa pozornosť venovať oplatí a pokiaľ Apple TV+ nemáte, za tú 7-dňovú skúšobnú dobu nič nedáte.