Nový nenápadný seriál sa stal hitom Netflixu, musíte ho vidieť: Ak zbožňujete príbehy podľa skutočnosti, uspokojí vás

Na streamovacej službe Netflix malo v poslednom období premiéru hneď niekoľko veľkých seriálových počinov. Hitom posledných týždňov sa ale stal nenápadný projekt britského herca a režiséra, ktorý vychádza z jeho osobných životných skúseností. Má fantastické hodnotenia a viacerí v nich odporúčajú seriál vidieť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vzhľadom na to, že gigant Netflix dával prednosť propagovaniu svojich nákladnejších projektov, možno aj vám až do svojho uvedenia seriál Sobík (Baby Reindeer) unikol. Teraz ale dobýja rebríčky sledovanosti v takmer všetkých krajinách, kde Netflix funguje, vrátane Slovenska.

Dramatická miniséria podľa skutočného príbehu

Nenápadná životopisná dráma vychádza z reálnych skúseností komika, herca a režiséra Richarda Gadda. Názov odkazuje na jeho vlastné predstavenie, za ktoré bol nominovaný a ocenený hneď niekoľkokrát a prvýkrát ho ukázal v roku 2019. O päť rokov neskôr ho pretavil do 7-dielneho seriálu.

Ústrednou postavou je barman, ktorý sa snaží preraziť vo svete stand-up comedy. V čase svojej krízy preukáže láskavosť žene, ktorá na tom tiež nie je úplne najlepšie. Tá si ale túto láskavosť vysvetlí trošku inak a do barmana sa úplne zblázni. To vyústi v to, že obom sa život obráti doslova naruby. Žena ho stalkuje a zájde to do krajností. Gadd hovorí, že celý príbeh je založený na jeho osobnej skúseností so stalkerkou, ktorá ho prenasledovala. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Netflix seriál uviedol 11. apríla a aj keď spočiatku išlo o nenápadný počin, dnes sa nachádza v rebríčku najsledovanejších diel v knižniciach predplatiteľov po celom svete. Veľmi pozitívne má aj hodnotenia, pričom na sociálnych sieťach jeho diváci píšu najmä to, že by si ho mali všetci pozrieť.

Diváci odporúčajú, že ho musí vidieť každý

Viacerí tunajší diváci vo svojich hodnoteniach na ČSFD uvádzajú, že ide o zvláštny seriál, ktorý chceli často vypnúť. Niečo vo vašom vnútri vás ale prinúti sa k nemu vrátiť.

Niektorí ho dokonca ani nešetrili superlatívmi a označili ho za „jeden z najlepších počinov Netflixu za poriadne dlhú dobu“ či za „mimoriadne originálny počin, respektíve za vysoko hodnotné umelecké dielo na tému psychiky, ktorú má v skutočnosti len málokto z nás plne pod kontrolou“.

Seriálu Sobík aktuálne na ČSFD svieti červené hodnotenie 77 %, na Rotten Tomatoes je to ešte viac, a síce 84 %. A aj tieto hodnotenia spolu s aktuálnym hypom a naším osobným odporúčaním robia z tohto seriálu vec, ktorú by ste si mali okamžite pozrieť. Na Netflixe nájdete všetkých 7 epizód s českým dabingom aj titulkami.