Z najlepšieho seriálu na Netflixe spadnete na zadok: Novinka je hitom a možno ste ju prehliadali, má hodnotenie 80 %

Tento mesiac Netflix na platforme uviedol nový seriál Ripley. Film s noir nádychom podľa bestsellerovej knižnej predlohy a zástup tých najlepších tvorcov dnešného Hollywoodu napovedá, že sa možno svojím spracovaním a kvalitou priblíži k ikonickým netflixovkám, akými sú You, The Crown či Black Mirror. Čo všetko ponúka svojmu sledovateľovi?

Článok pokračuje pod videom ↓

Novinku Ripley uviedol Netflix len 4. apríla, no tí, ktorí ho videli, si ho v prevažnom počte nevedia vynachváliť. A niet sa čo čudovať. Tvorca Steven Zaillian nie je vo svete kamier žiadnym začiatočníkom: pokiaľ si jeho meno náhodou nedokážete s ničím spojiť, spomeňte si na uznávanú snímku The Irishman. Viac jeho práce nájdete v drásavom príbehu ľudských dejín vo filme Schindler’s List, pričom tento multižánrový umelec premenil do dnešnej podoby aj filmy ako American Gangster, Hannibal či Moneyball. Svoj cit pre scénu a storytelling teraz prestížny tvorca investoval do novinky, v ktorej naplno rozvinul svoj umelecký potenciál.

Čo sa týka samotného deja, nechceme vám prezradiť príliš veľa. Podľa krátkeho popisu z oficiálnej stránky streamovacej služby vám stačí vedieť len to, že dejová linka sa venuje mladému podvodníkovi, ktorý vyráža do Talianska splniť zvláštnu úlohu a nahliadne pritom do sveta skutočnej a hmotnej moci a bohatstva. Víziu svojho vysnívaného života má doslova pred nosom; stačí len natiahnuť ruku a povedať drobné, nenápadné klamstvo.

Zaillianovu víziu dotvárajú komorné tváre z Hollywoodu. Hlavnú úlohu manipulatívneho podvodníka nestvárni nikto iný, ako majstrovský architekt filmových postáv Andrew Scott, ktorého bude na jeho ceste sprevádzať Dakota Fanning, bývalá najobsadzovanejšia detská herečka s oslnivým talentom. Medzi ďalšie známe mená, ktoré si v seriáli zahrajú, patrí napríklad johannesburgský rodák Johnny Flynn a nenápadný herec s výrazným charakterom Pasquale Esposito.

Dokonalé renesančné dielo, v ktorom Andrew Scott podal životný výkon

Na seriál sa ozývajú prvé ohlasy, ktoré sú v prevažnej väčšine dobré. Vanity Fair píše o enigmatickej, precíznej a skromnej filmografii. Collider ho zase označil za takmer dokonalé renesančné dielo, v ktorom Scott podal životný výkon. Nájdu sa však aj takí, ktorí seriál okrem chvály i kritizujú – Variety napríklad upozorňuje na jeho naratívne nedostatky a dodáva, že seriál podľa kritika nedosiahol kvalitu knižnej predlohy, podľa ktorej bol natočený.

Slovenskí a českí fanúšikovia na ČSFD prirovnávajú novinku k seriálu You a nedokážu si ho vynachváliť, hoci niektorí tiež upozorňujú na uprednostňovanie vizuálu pred dejovosťou a dodávajú, že ich samotný príbeh občas trochu nudí. Seriálu udelili hodnotenie fantastických 80 %. Portál IMDB seriál zase hodnotí na 8.1/10 hviezdičky.

Počas natáčania sa štáb presúval cez vysnívané destinácie, akými sú Benátky, Rím, Neapol či Palermo. Celý efekt dopĺňa prostredie prázdnych ulíc, na ktorých sa natáčalo počas pandémie. Kritici okrem nádherných scén vyzdvihujú napríklad kostýmy a dizajn doplnkov i samotných rekvizít. Oslnení sú aj zo symbolizmu, ktorý v seriáli pretvára umenie do podoby imitácie života, či umenia ako symbol statusu.

Poslednou vecou, ktorá tvaruje celú prácu do dokonalosti, je odvážna rekonštrukcia čiernobieleho filtru na estetickom princípe film noir, ktorý nás sprevádza celým seriálom. Premena vizuálneho záberu do čiernobielej podoby sa často stretáva s kritikou, nakoľko sa zvykne využívať ako náplasť, pod ktorou sa skryjú menej kvalitné snímky. To sa však určite nedá povedať o tomto seriáli, v ktorom by mohla byť scéna hoci aj ružová či flitrovaná – na kvalite by mu to takmer neubralo.