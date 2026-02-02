Už to prichádza: Pondelok prinesie nepríjemné počasie, miestami bude aj snežiť. Ďalšie dni budú náročné

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Slovensko čaká nepríjemný štart týždňa.

Slovensko čaká škaredý a studený pondelok. Oblačné až zamračené počasie, chlad a miestami slabé sneženie vytvoria sychravú atmosféru, ktorá však bude len predzvesťou výraznejšej zmeny. Už v utorok sa očakáva výraznejšie sneženie, ktoré môže skomplikovať dopravu v niektorých regiónoch.

Podľa informácií portálu iMeteo sa v našej oblasti rozpadáva frontálne rozhranie a zároveň do strednej Európy zasahuje okraj tlakovej výše so stredom nad Fínskom. Slovensko tak zostáva v chladnom vzduchu, do ktorého budú v nasledujúcich hodinách postupovať viaceré zrážkové vlny, pričom tá najsilnejšia dorazí v utorok podvečer.

Chladnejší vzduch sa prejaví najmä na strednom a východnom Slovensku, kde sa očakáva celodenný mráz. Hlavná masa extrémne studeného vzduchu zostáva severne od Karpát, ktoré zabránia jej preniknutiu ďalej na naše územie. V Poľsku a na Ukrajine pritom teploty dnes ráno klesali až k -30 °C.

Pondelok prinesie len slabé sneženie

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnešný deň oblačný až zamračený, len ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Slabé sneženie alebo dážď so snehom sa očakávajú len sem-tam, na strednom Slovensku miestami.

Ilustračná foto: Needpix

Dopoludnia sa môže lokálne objaviť aj hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4 °C, na Orave a v Prešovskom kraji zostanú hodnoty väčšinou v intervale -7 až -2 °C. Na horách vo výške 1500 m sa teplota bude pohybovať okolo -5 °C.

Vietor bude väčšinou slabý, na východe miestami severný, na juhozápade sa postupne zmení na juhovýchodný, s rýchlosťou 3 až 8 m/s, teda 10 až 30 km/h. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne maximálne do 1 mm, respektíve do 1 cm snehu.

Utorok bude najchladnejší a zároveň najnebezpečnejší

Utorok prinesie výraznejšiu zmenu. Očakáva sa najchladnejší deň tohto týždňa, keď sa teploty na väčšine územia budú pohybovať okolo bodu mrazu. Do chladného vzduchu začne od juhu postupovať výraznejšie zrážkové pole. Ráno začne slabé sneženie, spočiatku najmä vo forme poprašku.

Zlom nastane v utorok podvečer, keď zrážky začnú rýchlo naberať na intenzite. Slovensko začne ovplyvňovať teplý front, ktorý v zimnom období zvyčajne prináša výdatné sneženie. Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú najmä na juhu krajiny, kde môže sneh pribúdať pomerne rýchlo. Nevýhodou však bude krátka trvácnosť snehovej pokrývky.

Hrozí dážď aj mrznúci dážď

Teplý front prinesie okrem sneženia aj prílev teplejšieho vzduchu. Najskôr sa to prejaví na západnom Slovensku, kde sa už v utorok večer môže sneženie rýchlo meniť na dážď. Keďže teplejší vzduch prenikne najskôr do vyšších vrstiev atmosféry a pri zemi zostane chladnejšie, hrozí aj výskyt mrznúceho dažďa, ktorý môže výrazne zhoršiť situáciu na cestách aj chodníkoch.

Ilustračná foto: TASR (AP)

Do zvyšku Slovenska sa teplý vzduch dostane v noci z utorka na stredu. Najdlhšie sa studený vzduch udrží v Banskobystrickom kraji a na východe krajiny, kde by malo byť sneženie najvýdatnejšie.

Predpovede naznačujú, že tesne pred oteplením, ktoré príde v stredu a prinesie teploty postupne atakujúce +10 °C, môže Slovensko zasiahnuť ešte výrazná snehová epizóda. Sneh pokryje najmä juh a východ krajiny, kde napadne niekoľko centimetrov nového snehu. Na juhu stredného Slovenska však môže byť sneženie výraznejšie a lokálne tu môže napadnúť až 20 cm snehu, čo môže ešte viac skomplikovať dopravnú situáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ceny Grammy sú rozdané: Bad Bunny prepisoval históriu ocenení, rekord padol aj v rapovej kategórii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac