Už to prichádza: Pondelok prinesie nepríjemné počasie, miestami bude aj snežiť. Ďalšie dni budú náročné

Slovensko čaká škaredý a studený pondelok. Oblačné až zamračené počasie, chlad a miestami slabé sneženie vytvoria sychravú atmosféru, ktorá však bude len predzvesťou výraznejšej zmeny. Už v utorok sa očakáva výraznejšie sneženie, ktoré môže skomplikovať dopravu v niektorých regiónoch.
Podľa informácií portálu iMeteo sa v našej oblasti rozpadáva frontálne rozhranie a zároveň do strednej Európy zasahuje okraj tlakovej výše so stredom nad Fínskom. Slovensko tak zostáva v chladnom vzduchu, do ktorého budú v nasledujúcich hodinách postupovať viaceré zrážkové vlny, pričom tá najsilnejšia dorazí v utorok podvečer.
Chladnejší vzduch sa prejaví najmä na strednom a východnom Slovensku, kde sa očakáva celodenný mráz. Hlavná masa extrémne studeného vzduchu zostáva severne od Karpát, ktoré zabránia jej preniknutiu ďalej na naše územie. V Poľsku a na Ukrajine pritom teploty dnes ráno klesali až k -30 °C.
Pondelok prinesie len slabé sneženie
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnešný deň oblačný až zamračený, len ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Slabé sneženie alebo dážď so snehom sa očakávajú len sem-tam, na strednom Slovensku miestami.
Dopoludnia sa môže lokálne objaviť aj hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4 °C, na Orave a v Prešovskom kraji zostanú hodnoty väčšinou v intervale -7 až -2 °C. Na horách vo výške 1500 m sa teplota bude pohybovať okolo -5 °C.
Vietor bude väčšinou slabý, na východe miestami severný, na juhozápade sa postupne zmení na juhovýchodný, s rýchlosťou 3 až 8 m/s, teda 10 až 30 km/h. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne maximálne do 1 mm, respektíve do 1 cm snehu.
Utorok bude najchladnejší a zároveň najnebezpečnejší
Utorok prinesie výraznejšiu zmenu. Očakáva sa najchladnejší deň tohto týždňa, keď sa teploty na väčšine územia budú pohybovať okolo bodu mrazu. Do chladného vzduchu začne od juhu postupovať výraznejšie zrážkové pole. Ráno začne slabé sneženie, spočiatku najmä vo forme poprašku.
Zlom nastane v utorok podvečer, keď zrážky začnú rýchlo naberať na intenzite. Slovensko začne ovplyvňovať teplý front, ktorý v zimnom období zvyčajne prináša výdatné sneženie. Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú najmä na juhu krajiny, kde môže sneh pribúdať pomerne rýchlo. Nevýhodou však bude krátka trvácnosť snehovej pokrývky.
Hrozí dážď aj mrznúci dážď
Teplý front prinesie okrem sneženia aj prílev teplejšieho vzduchu. Najskôr sa to prejaví na západnom Slovensku, kde sa už v utorok večer môže sneženie rýchlo meniť na dážď. Keďže teplejší vzduch prenikne najskôr do vyšších vrstiev atmosféry a pri zemi zostane chladnejšie, hrozí aj výskyt mrznúceho dažďa, ktorý môže výrazne zhoršiť situáciu na cestách aj chodníkoch.
Do zvyšku Slovenska sa teplý vzduch dostane v noci z utorka na stredu. Najdlhšie sa studený vzduch udrží v Banskobystrickom kraji a na východe krajiny, kde by malo byť sneženie najvýdatnejšie.
Predpovede naznačujú, že tesne pred oteplením, ktoré príde v stredu a prinesie teploty postupne atakujúce +10 °C, môže Slovensko zasiahnuť ešte výrazná snehová epizóda. Sneh pokryje najmä juh a východ krajiny, kde napadne niekoľko centimetrov nového snehu. Na juhu stredného Slovenska však môže byť sneženie výraznejšie a lokálne tu môže napadnúť až 20 cm snehu, čo môže ešte viac skomplikovať dopravnú situáciu.
Nahlásiť chybu v článku