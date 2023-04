Už ste na ne možno aj zabudli: Vybrali sme 10 kultových seriálov, ktoré si môžete pozrieť na streamovacích službách

Poznáte ich aj z vysielania slovenských televízií, no nie každá ich aj odvysielala do konca. Tieto televízne seriály si z určitej doby pamätá každý. A možno sa medzi vami nájdu aj takí, ktorí o nich nikdy nepočuli a nájdu v nich „novú závislosť“. Reč je o seriáloch, ktoré patria ku klenotom, ba priam až ku kultovým záležitostiam, a o ktorých ste možno ani nevedeli, že si ich môžete pozrieť na streamovacích platformách.

Je ich viac než dosť, takže ak vás už súčasná tvorba populárnych streamovacích platforiem nebaví, môžete sa pustiť do niečoho, o čom vaša generácia možno ani netušila, že existuje. Seriálov, ktoré kedysi trhali rekordy sledovanosti, je na streamovacích platformách fungujúcich na slovenskom trhu toľko, že budete mať čo pozerať celý rok. A pokojne aj dva!

Navyše, táto desiatka seriálov patrí k tým dielam, ktoré by mal vidieť každý nadšenec seriálovej tvorby ešte predtým, než umrie.

Nezvestní (Lost)

Mysteriózny seriál Nezvestní patril svojho času k najdrahším seriálom, aké kedy pre televízne vysielanie vznikli. V USA ho vysielala stanica ABC a išlo o pomerne veľký hit, ku ktorému sa diváci veľmi radi a pravidelne vracali. Pochovala ho ale napokon slabšia sledovanosť s postupom nových sérií a aj kreatívne vyčerpanie. Aj napriek tomu ale možno hovoriť o veľkom televíznom hite, ktorý si miesto našiel aj vo vysielaní televízie JOJ.

Ak by ste si seriál o stroskotancoch, ktorí prežili pád lietadla a ocitli sa na zdanlivo opustenom ostrove, na ktorom sa dejú zvláštne a nadprirodzené veci, chceli pozrieť, príležitosť máte na streamovacej platforme Disney+. Nájdete tu kompletný seriál, teda všetkých jeho 6 sérií aj s českými titulkami.

Pohotovosť (ER)

Mnohí o tom možno ani nevedia, ale na HBO Max nájdete aj jeden z najúspešnejších seriálov z lekárskeho prostredia, ktorému za kariéru vďačia viacerí top hollywoodski herci. Nájsť medzi nimi možno napríklad aj Georga Clooneyho.

Pohotovosť svojho času patrila k najdlhšie vysielaným seriálom z medicínskeho prostredia (dožila sa 15 sérií) a všetky ich aj s nezabudnuteľným dabingom nájdete na HBO Max.

Frasier

Najnovšia streamovacia platforma na slovensko-českom trhu mala poskytnúť obsah, o akom sa nám ani nesnívalo a to za fantastickú cenu. No zatiaľ, čo tú druhú vec splnila, o vymakanom obsahu, z ktorého si nebudeme vedieť vybrať, by sa dalo polemizovať.

Istotne ale nejedného fanúšika poteší, že práve na SkyShowtime nájdete všetkých 11 sérií kultového sitkomu Frasier. Síce sa budete musieť uskromniť, pretože je bez slovenského dabingu, v tom českom si ale jednotlivé epizódy môžete pozrieť. Samozrejmosťou je aj pôvodný anglický jazyk a slovenské a české titulky.

Akty X (The X Files)

Mysteriózny seriál Akty X patrí ku kultovým záležitostiam 90. rokov a zo svojich hlavných protagonistov – herca Davida Duchovnyho a herečky Gillian Anderson – taktiež spravil veľké hviezdy, ktoré dnes môžeme, alebo sme mohli vidieť vo viacerých zaujímavých filmových i seriálových počinoch.

Akty X, veríme, netreba nikomu predstavovať. Ústredné postavy – agenti FBI Mulder a Scullyová – dá sa povedať, zľudoveli. Na Disney+ nájdete v pôvodnom znení s českými titulkami všetkých 11 sérií a aj oba celovečerné filmy (jeden z nich aj s dabingom).

Zúfalé manželky (Desperate Housewives)

Mary Alice žije celkom nerušene na americkom predmestí. Aj napriek tomu ale spácha samovraždu. Je totiž možné, že sa za zavretými dverami dejú veci, o ktorých sa radšej nahlas nehovorí… Takto sa začína prvá z 8 sérií legendárneho seriálu (nielen) pre ženy – Zúfalé manželky. Má to všetko, čo od dobrej dramedy očakávate – pútavú zápletku, sympatické postavy, záhady, dejové zvraty, ktoré nečakáte a sérií tak akurát, aby ste mali ako prokrastinovať.

Na Disney+ nájdete všetkých 8 sérií s naozaj vydareným českým dabingom.