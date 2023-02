Už nikdy sa v hoteli neubytujte nad 4. poschodím: Expert na bezpečnosť radí, prečo je to nebezpečné

Expert na bezpečnosť pri cestovaní sa nedávno pozrel na to, aké riziká hrozia pri ubytovávaní sa v hoteloch. Aj keď by si človek mohol myslieť, že ide o bezpečné miesta, je na omyle. Odborník vysvetlil, prečo sa vyhnúť vybraným poschodiam a pridal aj radu, akú informáciu by ste nikdy nemali hovoriť na recepcii príliš hlasno.

V hoteloch sú najčastejšie ubytovaní dovolenkári, alebo aj ľudia, ktorí cestujú v rámci pracovných povinností. Zväčša však ide o ľudí, ktorí si pobyt v jednom zo zariadení chcú čo najlepšie užiť od raňajok cez wellness až po spánok vo veľkej posteli.

Dávajte si pozor na vyššie poschodia

Pán Lloyd Figgins, odborník na bezpečnosť pri cestovaní, teraz však upozorňuje, na čo by ste si mali dávať v hoteloch extrémny pozor, píše The Sun. Bývalý vojak načal, prečo by sa ľudia mali v hoteloch vyhýbať niektorým poschodiam. Konkrétne ide o 1., 2. ale aj 4. poschodie. Pokiaľ sa držíme toho, prečo sa neubytovať na 4. a vyššom poschodí, odpoveďou je bezpečnosť v prípade požiaru.

„Keď prídete do hotela, ocitnete sa v neznámom prostredí, o ktorom si myslíte, že je bezpečné. Problémom je, že ak by sa mal spustiť požiarny poplach, čo budeme robiť ďalej? Vieme, kde je požiarny východ? Ako sa k nemu dostaneme a dostane vás do bezpečia? Je zablokovaný alebo zamknutý?“ povedal Figgins.

Odporúča, že keď sa ubytujete v hoteli, určite stojí za to prejsť si na oko trasu k najbližšiemu požiarnemu východu. K tejto problematike však patrí aj prípadný núdzový útek z hotela cez okno. Figgins tvrdí, že väčšina hasičských rebríkov sú totiž len vo výške 4. poschodia.

V nebezpečenstve sú aj tí na dolnom poschodí

Čo sa týka rizika hrozby na spodných podlažiach, tam ide najmä o zlodejov a krádeže. Zlodeji a organizované skupiny majú často aj v tých luxusnejších hoteloch svojich ľudí, čo platí aj o zamestnancoch. Napríklad, ak sa mafia vyhráža chyžnej, tá nemá problém poskytnúť kľúč od dverí a nechať zlodeja vziať, čo sa mu zachce.

Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, podľa Figginsa by ste nemali nikdy na recepcii vyslovovať svoje číslo izby. Vo vašej blízkosti môže byť človek, ktorý to počúva a neskôr si odsleduje, kedy bude izba prázdna. „Hotely priťahujú zločincov, pretože v ich izbe čaká veľa cenností alebo majetkov hostí,“ dodal.