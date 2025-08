Už je jasné, ktoré domácnosti dostanú energopomoc: Po úradoch behať nemusíte, ubezpečuje Saková

Slovenské domácnosti by nemali v budúcom roku zažiť šok zo zdražovania energií. Vláda pripravuje energopomoc pre domácnosti aj pre budúci rok, tentokrát však má byť po prvýkrát adresná.

Aj napriek tomu sa k pomoci s drahými energiami má dostať až 90 % domácnosti. Zvyšných desať percent zrejme pre svoj vysoký príjem z dotačnej schémy vypadne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková domácnostiam sľubuje, že aj napriek adresnej energopomoci, nebudú musieť behať po úradoch.

„Návrhy energopomoci na rok 2026 som predstavila premiérovi. Ak dôjde k dohode v koalícii, pomoc bude pokračovať aj v budúcom roku. Spolu s tímom sme pripravili konkrétne riešenia na adresnú a automatickú pomoc s energiami. Vytvorili sme systém, ktorý prepája údaje zo všetkých registrov štátnej správy, aby sme čo najviac zautomatizovali poskytovanie adresnej pomoci.

Cieľom je, aby približne dva milióny domácností nemuseli osobne navštevovať úrady a podávať žiadosti. Našou hlavnou prioritou je pomôcť najmä ohrozeným skupinám – napríklad neúplným rodinám, dôchodcom, zdravotne znevýhodneným či nezamestnaným,“ uviedla na sociálnej sieti ministerka Saková.

Energopomoc potvrdil aj premiér Fico

Pokračovanie v energopomoci už potvrdil aj premiér Robert Fico. „Oceňujem, že ministerka hospodárstva Denisa Saková prišla s adresnou kompenzáciou cien energií, hoci určiť pri súčasných príjmoch kto je bohatý je mimoriadne náročné. Zhodli sme sa s pani ministerkou, že predložíme vládnej koalícii alternatívu, kedy by sa kompenzácie cien plynu a tepla dotýkali 90 % všetkých domácností.

Pokiaľ by sa v zostávajúcich 10 %, kde majú domácnosti vyššie príjmy, objavili nejaké prípady nespravodlivosti, ministerstvo hospodárstva by ich riešilo individuálne. Suma-sumárom, ak tento návrh vládna koalícia odobrí, ceny plynu a tepla sa nezvýšia 90 % domácností. Aj tak nás to bude stáť stovky miliónov eur, ktoré musíme pri náročnej konsolidácii nájsť,“ povedal Fico s tým, že ceny elektriny pre domácnosti sú vyriešené, pričom premiér zrejme narážal na pokračovanie dohody o zastropovaných cenách silovej elektriny so Slovenskými elektrárňami.

Predseda vlády dodal, že sa začínajú rokovania s Európskou komisiou o možnosti využitia eurofondov pri energopomoci pre slovenské domácnosti.