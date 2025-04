Úsmev vystriedali nečakané komplikácie. Speváčka Sima oznámila fanúšikom nepríjemnú správu, čo sa stalo?

Radosť z koncertov narušil slovenskej speváčke vážnejší problém. Hoci vedela, že nie je na tom dobre po zdravotnej stránke, verila, že to nie je až také zlé. Zdá sa, že umelkyňa precenila svoje sily a namiesto koncertu v Žiline bola nútená oznámiť svojim fanúšikom nepríjemnú správu. Dostala sa do takého stavu, že by nebola schopná na pódiu naplno ukázať, čo v nej je, a tak zostala doma. Spočiatku si myslela, že koncert odohrá posediačky, no jej telo s ňou malo iné plány.

Konečne nadišiel čas a blížil sa termín prvého koncertu očakávaného turné Lonely Tour. Speváčka Simona Hegerová alias Sima sa naň tešila, rovnako ako skalní fanúšikovia, ktorí si pospevovali jej piesne a chystali sa na veľkolepé vystúpenie. Pred niekoľkými dňami by však umelkyni ani vo sne nenapadlo, že sľubovaný koncert v Žiline bude zrušený pre komplikácie, ktoré nahnali strach speváčke i fanúšikom. Turné sa tak nezačalo práve najlepšie.

Prečo zrušila koncert?

Len jeden deň pred vystúpením sa Sima dozvedela z úst lekára podozrenie na hrôzostrašnú diagnózu. „Dnes ma chceli hospitalizovať s podozrením na zápal obličiek. Na sone sa zistilo, že mám akútny zápal močových ciest. Mám odvčera extrémne zimnice, návaly tepla a horúčku 39,6…“ napísala v piatok do svojho príbehu na sociálnej sieti. Speváčka následne opísala, aké má ťažkosti. Už vtedy to vyzeralo desivo, a tak, že sa z toho len tak ľahko nedostane.

„Bolí ma celé telo, pichá ma v celom chrbte a pri nádychu medzi rebrami a v boku, v krížoch, aj hore na chrbte. Držte palce, aby to do zajtra ustúpilo, pretože sa chystám aj tak vystúpiť. Verím, že to antibiotiká dvoch druhov do zajtra trochu zlepšia,“ modlila sa Sima. Hoci nádej umiera posledná, vedela, že turné neodštartuje v plnom nasadení. I napriek tomu nehádzala flintu do žita a spomenula, že to aspoň trochu zachránia tanečníci, ktorí to za ňu potiahnu.

Prišla však smutná správa a niečo, čo sa žiadny jej fanúšik nechcel dozvedieť. Koncert v Žiline sa nakoniec neodohral. Prvýkrát vo svojom živote tak musela speváčka učiniť rozhodnutie, ktoré ju zamrzelo. „Včera mi zistili akútny zápal močových ciest. Strašne som to chcela dnes zvládnuť, nikdy som nezrušila koncert pre môj zdravotný stav, nech mi bolo čokoľvek. Ale tentokrát cítim, že to naozaj nezvládnem,“ informovala fanúšikov Sima v ďalšom príbehu na sociálnej sieti.

