Úrad vlády opäť šíril zvláštny príspevok: Právo slobodne vyjadriť svoj názor má vraj každý, a to bez ohľadu na formu

Úrad vlády Slovenskej republiky sa v poslednej dobe pomerne často vyjadruje k slobode slova. Naposledy dala táto inštitúcia, na čele s Ficom, kontroverzné vyjadrenie, v ktorom v podstate obhajovala internetového provokatéra Daniela Bombica a prokurátora obvinila z aktivizmu.

Dnes prišiel úrad s príspevkom na sociálnej sieti, kde tvrdí, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. „Právo slobodne a verejne vyjadriť svoj názor patrí každému, a to bez ohľadu na jeho formu,“ píše úrad vlády. Dodáva, že sloboda prejavu sa nevzťahuje iba na myšlienky, ktoré sú priaznivo prijaté alebo považované za neškodné.

Zraňujúce a znepokojivé vyjadrenia

„Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, s ktorou sa stotožnil aj Ústavný súd Českej republiky, sa sloboda prejavu vzťahuje aj na vyjadrenia, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú,“ píše úrad.

Toto vyjadrenie je však prinajmenšom zvláštne, pretože nenávistné prejavy, hajlovanie, vyhrážky či hrozby smrťou, ako sme videli u Bombica, určite nepatria do slušnej a demokratickej spoločnosti. Nie je síce jasné, na čo úrad v príspevku narážal, no Bombic bol, čo sa týka tejto témy, hlavným aktérom posledných týždňov.

„V danej veci bude potrebné rešpektovať každé súdne rozhodnutie. Či v prospech, alebo neprospech obvineného,“ uviedol ÚV SR ešte v apríli. Zároveň kritizoval vyšetrovateľa a prokurátora. Podľa úradu vyvoláva určitý „údiv a pochybnosti“ ich aktivizmus. Ten vraj „do určitej miery pripomína nešťastné roky 2020 až 2023, kedy boli vtedajšej opozícii zatvárané ústa trestným právom,“ napísal Ficov úrad.

Sloboda prejavu by sa preto nemala zamieňať a prekrúcať. Je v poriadku vyjadrovať svoj názor, no taktiež je dôležité určiť hranice. Krajina a vláda by mali vedieť jasne odsúdiť nenávistné prejavy, ako napríklad fašistické gestá a podobne.

V možnom kontraste s aktuálnym vyjadrením Úradu vlády SR je aj nedávne obvinenie podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu k prečinu podnecovania. Ku skutku malo dôjsť vo februári tohto roka vo Veľkej Mači, kedy si ľudia pripomínali vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Juraj Šeliga sa vtedy vyjadril, že vo veci zatiaľ vypočúvaný nebol a o obvinení nevie.