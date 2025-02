Úprimné slová Evy Pavlíkovej o plastických operáciách: Prehovorila o starnutí a mladosti, toto by o nej málokto povedal

Má za sebou kariéru, o ktorej snívajú mnohé herečky. Po dlhých rokoch práce a driny stále nekončí, hoci priznáva, že sa na nej už podpisuje zub času. Účinkuje v seriáli Sľub a ostáva stále verná divadlu, no je možné, že čoskoro s tým už skončí. Napriek tomu si zo starnutia nič nerobí. Zatiaľ čo iné herečky v jej veku sa snažia rôznymi spôsobmi zbaviť vrások a iných viditeľných známok pribúdajúceho veku, ona je so starnutím zmierená.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čas je neúprosný. Hoci sa ho mnohé ženy snažia zastaviť alebo aspoň spomaliť rôznymi skrášľujúcimi procedúrami, návštevami kliník a drahými kozmetickými prípravkami, herečka Eva Pavlíková to nerieši. Ale je pravda, že svoj vek už na sebe cíti a roky driny v divadle, v ktorom nikdy nevynechala žiadne svoje predstavenie, sa prejavujú vo forme zdravotných problémov. Na druhej strane, vyzmazať vrásky sa rozhodne nechystá, ako naznačila pre Báječnú ženu.

Netrápi sa pre to

Tuší však, že v divadle už dlho nepobudne. „Od 1. mája 1983 som členkou divadla Andreja Bagara. Už som tam možno posledný rok, neviem, dokedy budem vládať,“ uviedla herečka, ktorú trápi bedrový kĺb. Čo sa týka starnutia a vrások, berie to s nadhľadom a tak, ako to je. „Ja to nechávam plynúť. Nebudem sa pre to trápiť, keď to nemôžem zmeniť, lebo starnutie sa zastaviť nedá,“ priznáva Eva, pre ktorú je dôležité, aby bola zdravá.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Vyzerá to tak, že sa bude môcť tešiť z dlhého života, keďže jej otec sa dožil takmer 94 rokov a mama 90. Má to v génoch. Chcela by však, aby žila len dovtedy, kým jej bude slúžiť hlava i telo. „Staroba vôbec nie je ružová. Ak tu mám byť dlho, tak pri akej-takej sile a schopnosti aj chodiť, premýšľať a mať čistú hlavu, jasnú,“ vyšla s pravdou von o tom, čo si želá.

Radšej prirodzenosť