Eva Pavlíková priznala, že sa jej vypomstili roky vysokého pracovného tempa. Bolesti ako daň za perfekcionizmus

Na divadelných doskách bola varená a pečená, pričom stvárnila množstvo postáv v desiatkach filmov. Kariéra sa jej rozbehla na plné obrátky, navyše, venovala sa niečomu, čo milovala. Herectvu zasvätila svoj život, no za akú cenu? Zdá sa, že vysoké tempo a stopercentné nasadenie v práci sa začína ukazovať v podobe, ktorá nie je práve najpríjemnejšia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čas je neúprosný, pribúdajúce roky človek nezastaví, pričom musí rátať s jednou vecou. Neskôr mu telo zráta všetky neresti. A zatiaľ čo u iných to môže byť nezdravé stravovanie alebo sedavý spôsob života, u jednej z najznámejších slovenských divadelných a filmových herečiek Evy Pavlíkovej je to vysoké pracovné nasadenie. Ako uvádza portál Koktejl, už vyše 40 rokov je členkou divadla Andreja Bagara v Nitre, má za sebou mnoho inscenácií a divadelných úloh.

Následky dlhoročnej driny

Aby toho nebolo málo, s herectvom stále neskončila. Aktuálne ju možno vidieť v dvoch nových seriáloch, prvým je projekt STVR Dotyk života a markizácky Sľub. Zdá sa, že nemá ďaleko od perfekcionizmu, čo sa týka práce. Svoje povinnosti si zodpovedne plní, vyšla totiž s pravdou von, že nikdy nikam nemeškala a za celú jej kariéru sa v divadle kvôli nej nezrušilo ani jedno predstavenie. „Zdalo sa mi to blbé, že by pre moju chorobu išlo 600 ľudí domov,“ povedala v obľúbenej relácii Trochu inak s Adelou Vinczeovou, ktorej premiérovú epizódu si budú môcť diváci pozrieť už dnes večer na Dvojke.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)



Po dlhšom čase sa však roky driny začínajú na nej postupne prejavovať. „Ono sa to už v podstate na mne podpisuje a tie následky začínajú byť vážne,“ priznala herečka zdravotné problémy. Hoci jej spočiatku nebolo do smiechu, aj ona má zmysel pre humor a nepríjemné veci vie podať s úsmevom na tvári. Svedčí o tom jej reakcia na Adelinu otázku, smerujúcu na to, čo ju konkrétne trápi.

S čím má problémy?