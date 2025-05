Úprimné priznanie Adely Vinczeovej: Prelomila mlčanie a priznala najväčší zlom v kariére, ktorý dlho spracovávala

Ťažko stále uveriť tomu, že kedysi stálicu pred kamerami dnes na televíznych obrazovkách vídať len občas. Máloktorá moderátorka vyniká takou výrečnosťou, pohotovosťou a zmyslom pre humor, ktorý vie použiť v tej najvhodnejšej chvíli. Aj preto minulý rok divákov šokovala správa o jej odchode z Let’s Dance, a teda aj z Markízy. Hoci to väčšina vníma ako veľký moment v jej kariére, pre ňu bolo zlomové niečo iné.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Mamička adoptívneho syna Adela Vinczeová to má popri starostlivosti o svojho Maxíka voľnejšie a zažíva obdobie, kedy sa konečne za ničím neženie. Odmieta stres, ako tomu bolo kedysi, keď natáčala veľké projekty a dnes si môže konečne vydýchnuť. Sem-tam si len odbehne do STVR, kde účinkuje v Trochu inak a Milujem Slovensko. Nevidieť ju však rozhodne tak často na obrazovkách ako kedysi, no moderátorke takéto tempo vyhovuje. Uvidí, či sa niečo zmení v budúcnosti, čo sa týka jej práce v médiách, ako načrtla v rozhovore pre Trend.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Sama už vo svojej mediálnej kariére zažila niekoľko chvíľ, kedy prišlo k určitým rozhodnutiam, na ktoré si ešte dlho zvykala. Týka sa to hlavne jedného média. „Asi najväčším zlomom bolo pre mňa „odrezanie sa“ od Fun rádia, ktoré bolo pre mňa 15 rokov každodennou druhou rodinou. To som dlho spracovávala. V Markíze to bolo iné. Hoci som bola často na obrazovke, nebola to každodenná práca, ale skôr občasná. Napríklad, aj Milujem Slovensko je na obrazovke každý piatok, ale natočili sme to za dva týždne niekedy v januári,“ uviedla Adela.

Kedy by odišla z STVR?

Momentálne sa drží v spomínanej STVR, kde jej nikto nezasahuje do výberu hostí a tém v jej tolkšou a ako ďalej doplnila, aj spravodajstvo si drží svoju úroveň. Zdá sa, že zatiaľ ani nepomýšľa o odchode, hoci momentálne sa dejú určité novinky. „Teraz nastávajú nejaké zmeny a uvidí sa, čo bude, keď sa zvolí riaditeľ,“ poznamenala a tiež doplnila, že práve nový riaditeľ by mohol byť dôvodom, kedy by dala STVR stopku. A taktiež aj to, ak by jej bolo zasahované do výberu hostí. „Zároveň treba povedať, že napríklad na Trochu inak mám zmluvu, ktorá musí dobehnúť a nemôžem odísť zo dňa na deň,“ ozrejmila moderátorka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Málokto vie, že Adela dostala tiež ponuku z televízie Joj, ktorá prišla po jej odchode z Markízy. Nie div, že je o ňu záujem, keďže je jedna z najlepších vo svojom odbore. „Oslovili ma na nejaké spolupráce, ale momentálne nemám na to kapacitu. Veľmi si to však vážim, lebo to boli zaujímavé projekty,“ priznala Adela, ktorá sa dnes naplno venuje rodičovstvu a užíva si chvíle s Maxíkom. Na druhej strane, ak by sa naskytla nejaká reklamná spolupráca a dostala by príležitosť stať sa tvárou produktu, zrejme by to vzala. „S tým nemám problém, som tomu otvorená, ak je to niečo, s čím som zladená a súvisí to so mnou,“ povedala.