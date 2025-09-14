Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec

Ceny ubytovania prestávajú byť zábavné. Ak si otvoríte ponuky, rýchlo zistíte, že aj to najlacnejšie ubytovanie vás vyjde na desiatky eur za noc. Pre niekoho, kto vyráža na výlet len občas, to nemusí byť problém. No pre ľudí ako my, ktorí radi trávia každý víkend na novom mieste, to môže znamenať minúť na hotely pokojne aj polovicu výplaty.
Doteraz sme to riešili stanovaním, hoci stále snívame o karavane – mať „stan na kolesách“, ktorý je mobilnejší a praktický. Stan má svoje čaro, ale aj množstvo nevýhod – ste odkázaní na konkrétne miesto, musíte počítať s hrozbou zlého počasia, vo vnútri je dusno a stiesnene. Ak ho zase necháte pootvorený, ráno vás čaká rosa a v noci nevyhnutne aj hmyz, ktorý si našiel cestu dnu.
Ale kým bude karavan, chceli sme riešenie, ktoré nám umožní stráviť každú noc na inom mieste.
Rozhodli sme sa vyskúšať bezplatný kompromis – prespať celý víkend v aute. A zistili sme, že to nie je len núdzové riešenie, ale plnohodnotný spôsob, ako získať cestovateľskú slobodu.
Toto urobte ešte pred odchodom
Hneď na začiatku výletu sme zistili, že ak sa vzdáte „štipky“ komfortu, na podobné dobrodružstvo vám úplne postačí väčšie osobné auto.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo si skontrolujte pred cestou;
- aké je prespávanie v aute oproti stanovačke;
- aké výhody tento druh cestovania prináša;
- ako hľadať miesta, kde viete prenocovať;
- čo treba mať na pamäti a čomu sa určite vyhnúť;
- ako sa treba pri takomto cestovaní správať;
- tipy a triky, ako si takéto nocovanie spríjemniť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku