Ukrajina po vyjadrení Blanára zdvíha varovný prst: Hľadanie pochybností len nahráva Moskve, treba jasne pomenovať realitu

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Poľsko zostrelilo viacero ruských dronov, incident spustil diplomatické napätie medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Ukrajina v reakcii na vyjadrenia ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára vo štvrtok vyzvala Slovensko nespochybňovať zodpovednosť Ruska za stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Kyiv Independent.

„Veľké množstvo ruských dronov vletelo do poľského vzdušného priestoru. To je empirický fakt, ktorému netreba veriť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.

Blanár hovoril o pochybnostiach

„Takéto masívne narušenie hraníc ruskými dronmi nemohlo byť náhodné, ide o plne úmyselnú eskaláciu zo strany Ruska,“ uviedol hovorca a následne vyzval Slovensko, aby „neprenášalo zodpovednosť Moskvy neprimeranými pochybnosťami, ale uznalo realitu takú, aká je“.

Foto: SITA/MZV SR

Ukrajinské ministerstvo zahraničia reagovalo na Blanárove slová, podľa ktorých minister „chce veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam šli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území“. Blanár okrem toho uviedol, že Slovensko považuje narušenie poľského vzdušného priestoru za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie a nášmu susedovi vyjadril solidaritu.

Šutaj Eštok čaká na komplexné informácie

Podľa predsedu vlády SR Roberta Fica bol incident „vážny“ a môže mať „ďalekosiahle dôsledky“. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že si chce v tejto súvislosti počkať na komplexné informácie. Varšava potvrdila zostrelenie ruských dronov v noci na stredu.

Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy. Ukrajina sa ruskej agresii bráni už tri a pol roka a dronové útoky odráža takmer denne.

V nadväznosti na narušenie poľského vzdušného priestoru Kyjev vyzval na silnú odpoveď EÚ a NATO, napríklad v podobe ďalších sankcií. „Každá zodpovedná európska vláda by teraz mala premýšľať o tom, ako spolu s Ukrajinou zastaviť Rusko a ukončiť vojnu, nie o tom, ako ospravedlniť eskaláciu Ruska,“ uzavrel Tychyj.

