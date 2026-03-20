Ukrajina dostane od EÚ pôžičku tak či onak: Maďarsko ju nedokáže zastaviť, lídri kritizujú blokádu

Európska únia nájde spôsoby, ako vyplatiť prisľúbenú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska. Uviedla to v noci na piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
„Splníme to tak či onak,“ povedala von der Leyenová novinárom po summite v Bruseli, na ktorom lídri členských štátov nepresvedčili maďarského premiéra Viktora Orbána, aby úver už dohodnutý lídrami vlani v decembri prestal blokovať.
Lídri kritizujú Maďarsko
Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že lídri na štvrtkovom zasadnutí odsúdili správanie Maďarska v tejto záležitosti ako neprijateľné. „Dohoda je dohoda, musíme dodržať svoje slovo. A nikto nemôže vydierať Európsku radu,“ vyhlásil.
„Žiadna ropa = žiadne peniaze,“ napísal samotný Orbán na sociálnej sieti po rozhovoroch. „Neustúpil som a sme tam, kde sme boli dnes ráno: ak bude ropa, budú peniaze,“ uviedol.
Lídri EÚ sa vo štvrtok dohodli, že pôžičku Ukrajine znova preberú na najbližšom stretnutí. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona však nebude „plán B“. „Keď hlavy štátov a vlád dospejú k rozhodnutiu, musia dodržať slovo,“ povedal. „Ohrozená je dôveryhodnosť Rady,“ uviedol Macron, podľa ktorého je konanie Orbána bezprecedentné.
Lídri členských štátov EÚ požiadali Európsku komisiu (EK), aby našla možnosti, ako Ukrajine napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska vyplatiť prisľúbenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. V noci na piatok to po summite EÚ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a DPA.
„Ide o akt hrubej nelojálnosti v rámci Európskej únie,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii o vetovaní dohodnutej pôžičky maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Zhodli sme sa, že to, čo sa dnes v Európskej rade stalo, len tak neakceptujeme. A bude to mať aj dôsledky, ktoré ďaleko presiahnu túto jednotlivú udalosť,“ doplnil kancelár s tým, že konanie Orbána „zanechá hlboké stopy“ a jeho bezprecedentný krok „hlboko rozhneval“ ďalších lídrov na summite.
Spor o ropu a sankcie
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. Vyplatenie pôžičky však blokuje maďarský premiér s tvrdením, že prehodnotiť svoju podporu ho prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pre ktoré Budapešť blokuje aj 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené pri ruských útokoch 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.
