Účet za kúrenie mnohých tento rok prekvapí: Dosah novej vyhlášky uvidíme už čoskoro, jedna skupina ľudí bude nahnevaná

Ako sme vás ešte v novembri informovali, počas minulého roka vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá zmení zaužívané zvyky pri vyúčtovaniach za teplo. Kým doteraz niektorí vlastníci bytov boli schopní vhodnou polohou svojej nehnuteľnosti v rámci obytného domu ušetriť, po zmene to také ružové už nebude. Platiť to však nebude všade, informuje o tom portál Finsider.

Niektorí ľudia sú nahnevaní

Obyvatelia väčších bytových domov iste vedia, že náklady za teplo nie sú v každom z bytov rovnaké. Kým majitelia nehnuteľností nachádzajúcich sa na okraji či vrchu „bytovky“ musia počas roka radiátor zapínať častejšie, iní vedia čerpať teplo práve z okolitých bytov. Ako informoval portál Siea, je bežnou praxou, že niektoré domácnosti stiahnu kúrenie na minimum a spoliehajú sa na to, že si vystačia s teplom prichádzajúcim z vedľajších bytov. Výsledok tohto počinu sa potom odrazí na účtoch tých, ktorí „ťahajú“ aj za ostatných.

To sa v konečnom dôsledku pretavilo aj na každoročnom vyúčtovaní, ktoré by ale malo podľa najnovších pravidiel byť spravodlivejšie. Platnosť spomínanej vyhlášky prvý raz uvidia obyvatelia počas tohto roka. „Systém je pre väčšinu používateľov spravodlivejší a snaží sa ochrániť aktívne byty, v ktorých sa väčšinu roku býva a priebežne kúri,“ hovorí vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti Enbra Jana Majeríková Bullová.

Rovnaké zostane delenie nákladov na spotrebnú a základnú zložku. Zmení sa ale pomer medzi nimi. Základná zložka bude stanovená minimálne na 30 %. Pribudne aj kontrolný mechanizmus. Ten má vyriešiť už spomínané nerovnomerné rozdelenie nákladov v bytových domoch. „Princíp spočíva v tom, že byt s najnižšou jednotkovou cenou v prepočte na štvorcový meter sa porovná s bytom s maximálnou cenou. Rozdiel nemá prevyšovať 2,5-násobok,“ vysvetlil energetický analytik Radovan Potočár pre denník Pravda.

Ako však ďalej píše Finsider, takáto zmena sa neuplatní automaticky a je tak možné, že niektoré bytové domy to obíde. „Vlastníci bytov si musia nové rozdelenie základnej a spotrebnej zložky dohodnúť. Aby to malo vplyv aj na vyúčtovania za vlaňajšok, museli to stihnúť do konca júna minulého roka. Ak si to nestihli spoločne odhlasovať, pri vyúčtovaní sa nové rozdelenie neuplatní,“ špecifikoval portál.