Jedni ušetria, iní si priplatia: Ak vypínate radiátory, zbystrite pozornosť. Účty za teplo sa zmenia všetkým

Doteraz bol medzi vlastníkmi bytov rozšírený trend šetrenia na kúrení. Mnohí z nich sa spoliehali na to, že ich vykúria okolité domácnosti. Výpočet ceny tepla v bytových domoch sa však túto vykurovaciu sezónu mení.

Koniec vypočítavých šetričov

Jana sa presťahovala do okresného mesta. Aby to mala blízko do práce, hľadala byt v centre. Kúpila ten na rohu paneláka, kvôli výhľadu. Ušiel jej pritom fakt, že bude doplácať aj za teplo u susedov, ktorí bývajú uprostred.

Je bežnou praxou, ako informoval portál Siea, že niektoré domácnosti stiahnu kúrenie na minimum a spoliehajú sa na to, že si vystačia s teplom prichádzajúcim z vedľajších bytov. Výsledok tohto počinu sa potom odrazí na účtoch tých, ktorí „ťahajú“ aj za ostatných.

Na Slovensku až 1,5 milióna ľudí vykuruje prostredníctvom centrálneho zdroja tepla, alebo má centrálne kúrenie s vlastnou kotolňou v bytovke. Nový systém výpočtu tepla je teda logickým riešením na spravodlivé rozdelenie účtov.

Nový výpočet

Ako uvádza energetický analytik Radovan Potočár pre denník Pravda, pravidlá sa zmenia v mnohých ohľadoch. Aj keď začali platiť už od začiatku tohto roka, skutočné náklady budú známe až na jar 2024.

Rovnaké zostane delenie nákladov na spotrebnú a základnú zložku. Zmení sa ale pomer medzi nimi. Základná zložka bude stanovená minimálne na 30 percent.

Pribudne aj kontrolný mechanizmus. Ten má vyriešiť už spomínané nerovnomerné rozdelenie nákladov v bytových domoch. „Princíp spočíva v tom, že byt s najnižšou jednotkovou cenou v prepočte na štvorcový meter sa porovná s bytom s maximálnou cenou. Rozdiel nemá prevyšovať 2,5-násobok,“ vysvetlil Potočár.

Dôjde aj k úprave v prípade priestorov s vlastným vykurovaním. Ak sú v paneláku alebo bytovke niektoré miesta vyhrievané individuálne, napríklad vlastným plynovým kotlom, náklady na dodávku tepla sa rozdelia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka bude rozpočítaná aj na priestory s individuálnym kúrením.

Títo si priplatia a títo ušetria

Zmenu najviac pocítia vlastníci neobývaných alebo poloprázdnych bytov, ktorí majú kúrenie nastavené len na minimum.

Rovnako tak aj tí, ktorí majú kúrenie vypnuté a doteraz čerpali teplo z okolitých bytových jednotiek. Takýto byt spotrebuje teplo vo výške takmer 70 percent nákladov na teplo v porovnaní s vykurovaným bytom.

Naopak, potešia sa tí vlastníci bytov, ktorí museli na kúrení pridať, pretože ich teplo unikalo. Sú to domácnosti na krajoch, orientované na sever alebo také, ktoré sa nachádzajú vedľa či nad neobývanými a nevykurovanými priestormi.