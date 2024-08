Twiinsky čelia obrovskej kritike, ľudia nevhodne komentujú ich postavu. Sestry sa teraz rozhodli prehovoriť a neprajníkom poslali odkaz

Sestry Nízlové hádam ani netreba predstavovať. Ako spevácke duo si ich zapamätalo nielen Slovensko, keďže mali možnosť spolupracovať aj so zahraničnými autormi a okrem ich speváckeho talentu je ich prednosťou rozhodne aj ich vzhľad. Aj po rokoch sú stále rovnako krásne, no ich postavy sa zmenili.

Veronika a Daniela Nízlové sú na slovenskej scéne už viac ako dvadsať rokov. Ľudia tak mali možnosť vidieť ich vyrastať a sledovať, ako sa z dievčat stávajú ženy. Počas rokov sa ich postavy menili a hoci už nie sú také štíhle, ako keď mali dvadsať, rozhodne sa nedá hovoriť, že by mali nejaké kilá navyše. Jednoducho, majú ženské krivky. Takto to však nevidia všetci.

Kritizujú ich postavy

Veronika a Daniela sa za svoje postavy rozhodne nehanbia. Či ich ukazujú v obtiahnutých šatách, alebo v plavkách, neboja sa vystaviť na obdiv svoje ženské krivky a ukázať, že aj po deťoch sa ich sexepíl rozhodne nevytratil. S pribudnutou váhou im však na profiloch pribudli aj kritici, ktorí sa ich snažia presvedčiť, že potrebujú schudnúť. Odkazy im zanechali napríklad pod fotografiou pri bazéne, na ktorej Twiinsky sedia na kraji bazéna a vystavili tak na obdiv svoje zadky.

„Trebalo by začať chodiť do fitka, lebo ten zadok máš ako Steierska kobyla,“ stálo v jednom z komentárov a neskôr daný muž dodal: „Od krásneho ženského zadku to má veľmi, ale veľmi ďaleko.“

Nebol to však jediný takýto komentár. „Dupky krásne a keby tie dupky začali makať v posilke poriadne, tak by to inak teda vyzeralo,“ znel ďalší nevyžiadaný komentár.

„Riadne rite,“ vysmievala sa zas žena, ktorej tiež zjavne pripadali ako príliš.

Odkaz pre kritikov

Najnovšie sa k tejto téme sestry Nízlové vyjadrili pre portál topky.sk. Na rovinu vysvetlili, prečo sa nechystajú chudnúť, hoci Veronika priznala, že sa po štyroch rokoch chystá opäť začať chodiť do posilňovne.

„Ja som spokojná. Ja neriešim váhu. Keď ju riešia nejakí iní, tak nech sa pozrú na seba,“ povedala zas Daniela a Veronika hneď dodala: „Je to ich problém. Nie náš. Keď sa nepáči, tak nech sa nepozerajú.“

Zároveň vysvetlili, že ak by chceli schudnúť, nie je to problém. Veria, že v momente, ako nabehnú do fitcentra, budú na svojej pôvodnej váhe. Zatiaľ to však je len hudba budúcnosti. „Momentálne máme priority inde – deti a plus to bývanie a prerábky,“ vysvetlili. „Proste, jednoducho keď máš starosti, tak posledné, na čo myslíš je, že by si šla do fitka,“ pokračovala Daniela a Veronika hneď súhlasila a dodala: „A hlavne, asi nikto za nás neožehlí a nepozmýva tú podlahu, ani nenavarí…“ Daniela potom vysvetlila, že sa tiež venujú práci v záhrade a tak majú naozaj nabitý program.