Tvrdý verdikt sa nekonal: Lipšic je vinný v 1 bode z 3, vyviazol s formálnym trestom. Rozhodnutie je právoplatné

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Súd zmietol zo stola väčšinu návrhu.

Najvyšší správny súd (NSS) SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.

Za vinného ho súd teda uznal z toho, že agresívne kričal na riaditeľku osobného úradu Generálnej prokuratúry (GP) SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“.

Súd uložil písomné pokarhanie, zvyšné skutky odmietol

Za to mu súd uložil písomné pokarhanie. Zo zvyšných dvoch skutkov disciplinárneho návrhu NSS Lipšica oslobodil. Rozhodnutie je právoplatné. Druhý zo skutkov disciplinárneho návrhu sa týkal zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu.

Podľa NSS nebolo preukázané, že sa skutok stal. Prokurátor GP SR Lipšic bol disciplinárne stíhaný aj za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry. NSS rozhodol, že tento skutok nie je disciplinárnym previnením, preto z neho Lipšica oslobodil.

„Určite to nie je fiasko Generálnej prokuratúry. My toto neberieme, či máme úspech alebo neúspech. Môžem vám k tomu povedať iba toľko, že rozhodnutie senátu Najvyššieho správneho súdu je právoplatné a o právoplatných rozhodnutiach súdu sa nediskutuje, tie sa rešpektujú,“ komentoval pred médiami námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera.

Disciplinárny návrh podal Maroš Žilinka

Lipšic pred novinármi priznal, že na svoju kolegyňu Černú zvýšil hlas, nebol to však podľa neho krik.

Foto: TASR/Martin Baumann

Disciplinárny návrh na Lipšica podal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten navrhoval Lipšica uznať za vinného zo všetkých skutkov disciplinárneho návrhu a potrestať ho preložením na nižší stupeň prokuratúry.

