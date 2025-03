Túto chybu pravdepodobne robíte bežne aj vy a neviete, že prináša smolu. Ak sa chcete vyhnúť nešťastiu, vyvarujte sa jej

Zatiaľ čo jedna skupina ľudí verí na povery a bojí sa ich, iní nad nimi len mávnu rukou a smejú sa tým, ktorí sa nimi riadia. Ak však nič nechcete ponechať na náhodu, oplatí sa dodržiavať jedno pravidlo, čím predídete smole a nešťastiu vo svojom živote. Vraj si na to treba dávať pozor, hoci sa to raz za čas stane takmer každému. Dni utekajú rýchlo a vplyvom každodenných povinností a pracovného kolotoča na to mnohí zabudnú. Navyše, kalendáru nepripisujú veľký význam, ak si doň nechcú niečo konkrétne naplánovať.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Občas sa stane, že nestihnete pretočiť stranu v kalendári a ste stále v starom mesiaci, hoci ten nasledujúci sa už začal. Podľa portálu Is It Bad Luck nie je rozhodne žiadnou výhrou hlavne to, ak ste príliš popredu a v kalendári máte mesiac, ktorý ešte len bude.

Vedeli by o tom rozprávať hlavne rodiny s deťmi. Malí nezbedníci často zvyknú listovať v kalendári z viacerých dôvodov. Buď sa len nudia a kalendár považujú za akúsi hračku, alebo schválne pretočia stranu, aby uponáhľali pomaly plynúce dni, ktoré chýbajú do ich oslavy narodenín. Alebo sa tak tešia na Vianoce, že si to jednoducho skrátia. Prevrátia list, aby bol viditeľný december, pričom november ešte ani zďaleka neskončil. Podobne to spravia aj s letnými prázdninami. Aj keď si to skôr či neskôr všimne každý rodič, netreba otáľať, prináša to totiž smolu.

Ako to robia v Nemecku?

Každý už počul jedno z najznámejších tvrdení: narodeniny by sa nemali oslavovať v predstihu. Podobne je to aj v prípade skorého prevráteného listu v kalendári, hoci nie je úplne isté, kde sa vzal pôvod tejto povery. Zdá sa však, že má korene v našom strachu z budúcnosti. Navyše je pravdepodobné, že sa ľudia boja „pokúšať osud“. Existuje myšlienka, že ak sa príliš pozeráme do budúcnosti, možno si neúmyselne privoláme nešťastie. Ak teda prevrátite kalendár o mesiac dopredu, čaká vás nešťastie.

Už ste niekedy zaželali niekomu všetko najlepšie k narodeninám o deň skôr? Na rozdiel od povier, ktoré sa týkajú listovania v kalendári, skoré želanie narodenín je dobre zdokumentované a široko uznávané na celom svete. Predpokladá sa, že táto tradícia prvýkrát začala v Nemecku. V skutočnosti Nemci túto poveru berú tak vážne, že sa zhromažďujú večer pred narodeninami svojho príbuzného. Keď hodiny odbijú polnoc, až vtedy mu poprajú všetko najlepšie k narodeninám.

Choďte šťastiu naproti