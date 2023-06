Túto časť Slovenska zasiahnu v najbližších hodinách silné búrky, aj krúpy. Cez týždeň sa pripravte aj na +35 °C

Nedeľa sa s niektorými z nás rozlúči búrkami. Ako informuje iMeteo, počítať s nimi by mali predovšetkým ľudia z niektorých okresov. Pozrite sa, ktorých sa to týka.

Portál o počasí vysvetľuje, že kým západ Slovenska si užíva slnečné počasie, niečo iné očakávajte na východe, a v niektorých severných okresoch. Hrozia tam totiž silnejšie búrky.

„Búrky podmieni vlhší vzduch a prítomnosť atmosférického frontu nad našou oblasťou. To spôsobí, že už okolo nedeľňajšieho poludnia sa začnú tvoriť prvé prehánky a búrky, ktoré s pribúdajúcimi hodinami budú aj intenzívnejšie,“ uvádza iMeteo.

Prívalové zrážky, aj krupobitie

Dodáva, že dnes by sme mali očakávať búrky na východnom Slovensku a na Orave.

„Búrky, ktoré dnes zasiahnu východné regióny Slovenska, môžu priniesť intenzívnejšie prívalové zrážky a pomerne často sa bude vyskytovať aj krupobitie.“

S búrkami by sme sa mali na Slovensku rýchlo rozlúčiť, pretože zajtra sa s nimi na našom území nepočíta. Podľa aktuálnej predpovede by sa to malo opäť zmeniť približne v polovici týždňa, kedy môžu teploty atakovať až +35 °C.