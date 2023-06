Je šialene drahá, radšej sa jej vyhnite: Virálna destinácia na skok od Slovenska je rajom na zemi, môže stáť poriadny balík

Minulý rok sa trendom na TikToku stalo Albánsko, ktoré očarilo ľudí a nazývali ho „lacným a neobjaveným dovolenkovým rajom“. Podobným virálom je aj ďalšia destinácia — pobrežie Amalfi (Amalfi coast) a najmä mestečko Positano. Na internete nájdete viacero článkov, ktoré opisujú najfotogenickejšie instagramové spoty z tohto miesta alebo dokonca typy, ako sa správne obliecť, aby ste sa trafili do štýlu miestnych dovolenkárov. Pozreli sme sa na tento ošiaľ bližšie a zisťovali, koľko vás takáto dovolenka môže stáť a či vôbec môže vyjsť lacno.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: aký ošiaľ spôsobilo pobrežie Amalfi;

čím je zaujímavé;

koľko peňazí potrebujete na týždennú dovolenku;

či sa dá ešte zohnať lacné ubytovanie na toto leto;

na čo by ste si pri návšteve mali dať pozor a čomu sa radšej vyhnúť.

Raj na zemi, aj najromantickejšie miesto

Na sociálnej sieti získali videá pochádzajúce z pobrežia Amalfi, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, milióny interakcií a mnohé z nich sa stali virálnymi. Ukazujú ikonický výhľad na pastelovú panorámu domov pod skalami, nádherné azúrové more či fotogenické výhľady s ideálnymi miestami na drink alebo dobrú večeru. Nemožno sa preto čudovať tomu, že sa toto miesto stalo virálnym a očarilo množstvo ľudí, ktorí ho po zhliadnutí týchto oslnivých záberov chcú navštíviť.

Pobrežie Amalfi je vo videách označované „rajom na zemi“ či „najromantickejším miestom“. V komentároch sa zas ľudia zdôverujú s tým, ako veľmi sem túžia ísť.

Najväčší ošiaľ zažíva mestečko Positano, ktoré sa nachádza v západnej časti Amalfinského pobrežia. Ak ste ho už videli na nejakej fotografii, je veľká pravdepodobnosť, že sa na nej nachádzala pláž Spiaggia Grande, z ktorej sa vám naskytne ikonický pohľad na už spomínané farebné domčeky. Práve s touto scenériou sa turisti vášnivo fotia a treba uznať, že ich fotografie vyzerajú rozprávkovo. Ak patríte medzi ľudí, ktorí si radi zhotovujú romantické fotografie, Positano by nemalo chýbať na vašom cestovateľskom bucket liste.

Fotogenickým miestom sú napríklad miestny obchodík s keramikou Ceramica Assunta či pláž Fornillo, ktorá sa stala známou vďaka pestrofarebným dáždnikom umiestneným na nej.

Môžete ho navštíviť aj s nižším rozpočtom?

Ako ukazujú sociálne siete, pri dovolenke na pobreží Amalfi môžete poriadne rozhadzovať. Cestovateľský blog Indigo Sahara však vysvetľuje, že to nie je pravidlom a môžete si ho užiť aj s nižším rozpočtom. Uvádza, že priemerné náklady sú 2-tisíc dolárov (1 855 eur) na osobu na týždeň. Ruku na srdce, to nie práve rozpočet, s ktorým sa mnohí Slováci na dovolenku vydávajú. Čo sa týka cestovateľov, ktorí si chcú dopriať luxusnú dovolenku, jej cena sa môže vyšplhať až na 5-tisíc dolárov (cez 5 600 eur). Dá sa to však aj lacnejšie, no nesmiete zabúdať na dobré plánovanie.

Takto sa sem dostanete

Ak sa na Amalfinské pobrežie rozhodnete vydať, pripravte sa na dlhšie cestovanie, keďže lietadlom sa sem priamo nedostanete. Odporúča sa kúpiť si lacné letenky napríklad do Neapolu, odkiaľ sa do svojej vysnívanej destinácie dopravíte napríklad vlakom či autobusom. Potom sú tu aj ďalšie možnosti, napríklad v podobe súkromného transferu, no ich cena je vyššia a ak cestujete sami či vo dvojici, nemusí sa vám finančne oplatiť.

Ďalšou z možností je vybrať sa sem autom priamo zo Slovenska, keďže Taliansko je jednou z krajín, kam Slováci cestujú aj týmto spôsobom. Odhadovaná dĺžka takejto cesty je podľa Google Maps z Bratislavy 15 hodín a vedie cez Rakúsko a napríklad cez také Benátky, Boloňu či Florenciu, kde si môžete dať prestupovú stanicu a pokračovať ďalej.

S lacným ubytovaním je už problém