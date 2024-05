Táto chyba v sitkome Priatelia bije do očí, no vy ste si ju aj tak nevšimli: Fanúšikovia sú v poriadnom šoku

Sitkom Priatelia si tento rok pripomenie až dve okrúhle výročia. V septembri ubehne neuveriteľných 30 rokov od odvysielania úplne prvej epizódy (áno, ten čas šialene letí) a už tento pondelok si pripomenieme 20 rokov, odkedy uzrela svetlo sveta tá posledná. Pri tejto príležitosti vám pripomenieme jednu chybu, ktorú ste si v Priateľoch možno ani len nevšimli, no zatočí sa vám z nej hlava. Upozornili na ňu fanúšikovia.

V sitkome Priatelia sa za tie roky objavilo množstvo hosťujúcich celebrít, ktoré tu stvárnili hviezdne cameo. Jednou z nich bol napríklad Bruce Willis, ktorý si zahral otca Rossovej priateľky Elizabeth a zároveň muža, ktorý sa na chvíľu dostal do bodu záujmu Rachel.

Ako si možno pamätáte, objavil sa v 6. sérii a na tom by nebolo nič šokujúce, len je tu jedna nezrovnalosť.

Diváci si všimli detail, ktorý sitkomu nevedia odpustiť

Portál LADbible upozornil na detail, že Ross a Joey sú fanúšikmi Smrtonostnej pasce, kde stvárňuje hlavnú úlohu práve Bruce Willis. Ako je teda možné, že Rossa nejako extra nevzrušovalo, že otec jeho frajerky a hviezda tohto filmového trháka je jedna a tá istá osoba?

Túto chybu si všimlo viacero fanúšikov sitkomu, ktorí sa nad ňou pozastavili.

„Chandler, Ross a Joey si požičali Smrtonostnú pascu a spolu si ju pozreli, no potom v ďalšej sérii Rachel chodí s Brucom Willisom, tak ako je možné, že nie sú šokovaní, keď sa s ním stretnú?“ opýtal sa niekto na Reddite.

Samozrejme, Bruce Willis v Priateľoch nehral Bruca Willisa, takže to by mohlo byť vysvetlením tejto situácie. Ale či to tak naozaj bolo, alebo jednoducho tvorcovia na tento detail pozabudli, vedia len oni.