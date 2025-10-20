Trump mal tlačiť na Zelenského, aby sa vzdal územia v prospech Ruska. Americký prezident to odmieta

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Prezident USA na stretnutí údajne naliehal, aby sa Zelenskyj vzdal celého regiónu Donbas.

Prezident USA Donald Trump v nedeľu povedal, že na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nehovoril o odstúpení východoukrajinského regiónu Donbas Rusku. Ten by podľa neho mal zostať v súčasnom rozdelení, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Zdroje britského denníka Financial Times (FT) a agentúry Reuters predtým uviedli, že Trump na Zelenského naliehal, aby sa vzdal veľkých častí územia Ukrajiny a prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny. Ďalej varoval, že ruský prezident Vladimir Putin v opačnom prípade hrozí „zničením“ Ukrajiny

Prezident USA na stretnutí údajne naliehal, aby sa Zelenskyj vzdal celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny, a opakovane hovoril o témach, ktoré ruský prezident spomínal počas telefonátu s Trumpom deň predtým, uviedli noviny s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou.

Vyzval na prímerie

Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome verejne vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa zdroja Reuters Trump prišiel s týmto návrhom po tom, ako Zelenskyj povedal, že Moskve dobrovoľne neodstúpi žiadne územie.

Foto: SITA/AP

Šéf Bieleho domu takúto pozíciu zdôraznil v nedeľu pred novinármi. „Myslím si, že by sa mali zastaviť na bojových líniách tam, kde sú,“ uviedol na palube prezidentského špeciálu. „O zvyšku sa veľmi ťažko rokuje, keď poviete ,vy si zoberte toto, my si zoberieme toto‘,“ povedal Trump.

Reagoval tiež záporne na otázku, či Zelenskému povedal, že Ukrajina musí odovzdať celý Donbas Rusku. „Nech je to rozdelené tak, ako to je rozdelené. Teraz je to rozdelené. Myslím si, že 78 percent toho územia už obsadilo Rusko,“ dodal Trump. „Nechajte to tak, ako to je teraz. Môžu… niečo vyrokovať neskôr.“

Dva zdroje Reuters oboznámené so stretnutím prezidentov označili schôdzku za napätú s tým, že ukrajinská delegácia odchádzala sklamaná. Trump tiež odmietol poskytnúť Kyjevu rakety Tomahawk a premýšľal o poskytnutí bezpečnostných záruk Kyjevu i Moskve.

Trump zatiaľ nerozhodol, či rakety Tomahawk, schopné zasiahnuť ciele hlboko v Rusku, Ukrajine dodá, povedal v nedeľu večer americký viceprezident J. D Vance.

