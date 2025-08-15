Tri mesiace od narodenia: Syn Juraja Baču poriadne vyrástol, všetkým je jasné, po kom je

Herečka Dominika Richterová patrí medzi osobnosti, ktoré si svoje súkromie strážia, no zároveň vie svojich fanúšikov potešiť milými momentmi z rodinného života. Najnovšie sa pochválila fotografiou, ktorá zachytáva bežný deň plný pohybu, smiechu a lásky.
Na svojom Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom sa podelila o atmosféru všedného dňa so svojím malým synom. Zábery vznikli na farebnej hracej podložke a zachytávajú herečku spolu s bábätkom, pričom z fotografie srší pohoda a blízkosť. Richterová sa už tri mesiace teší z materstva, ktoré prežíva spolu s partnerom Jurajom Bačom.
Dni plné pohybu
„Naše dni… Hýbeme sa, cvičíme ostošesť. Mamka už občas nevládze, tak si dáva šlofíka… Ja idem bomby,“ napísala herečka k spoločnej fotografii.
Fanúšikovia si okamžite všimli, že chlapček má svetlé vlásky a jedna zo sledovateliek poznamenala: „Blonďák po tatovi.“ Richterová s úsmevom odpovedala jednoduchým „áno“.
