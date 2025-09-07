Tragédia u našich susedov: V Prahe sa zrútilo lietadlo, z miesta hlásia obete

Aktuálna správa
TASR
Tomáš Čapák
V Prahe havarovalo súkromné lietadlo, dvaja ľudia zahynuli.

V pražských Letňanoch sa v nedeľu zrútilo do lesného porastu súkromné lietadlo. Nehodu neprežili dvaja ľudia, informovala česká polícia na sociálnej sieti X, píše TASR.

Na mieste zasahujú policajti, hasiči aj záchranári. Podľa televízie CNN Prima News boli obeťami muž a žena. Pilot mal krátko po štarte spozorovať technické problémy, no počas pokusu o návrat na letisko stroj havaroval.

Pražská záchranná služba vyslala na miesto posádku záchranárov, lekára, inšpektora aj leteckých záchranárov. „Bohužiaľ, dvom ľuďom sme už nedokázali nijak pomôcť. Na miesto vysielame aj nášho krízového interventa,“ doplnila na sociálnej sieti X.

Pri páde lietadla do lesoparku nebol nikto ďalší zranený ani ohrozený. Nehodu bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po školákoch aj poslanci: Politikom sa končia prázdniny, čaká ich vyše 150 bodov. Na stole…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac