Toto sú tie najviac nenávidené celebrity v roku 2024. Niektoré mená vás prekvapia, iné si pokazili povesť už dávno

O najviac nenávidených celebritách sa rozhodlo na základe verejnej mienky. Na zoznam sa tak dostali známe osobnosti, ktoré si znepriatelili verejnosť, stratili fanúšikov a dostali sa na titulné stránky novín pre svoje škandály, kontroverzné názory a niektoré z nich dokonca porušili zákon.

Zoznam, ktorý zostavil portál Ranker.com, obsahuje viac ako 50 mien, ktoré sú zoradené na základe hlasov viac než 500-tisíc ľudí. Na zoznam sa dostali hudobníci, herci, ale tiež iné známe osobnosti, ktoré sa nie vždy preslávili z tých najlepších dôvodov. Niektoré pritom boli v minulosti, naopak, obľúbené, no v poslednom roku stratili sympatie verejnosti.

1. Sean Combs

Prvenstvo v rebríčku najviac nenávidených osobností si drží Sean Combs. Americký raper je známy pod prezývkami Diddy, Puff Daddy alebo P. Diddy. Ako informuje portál RollingStone, jeho bývalá priateľka Casandra „Cassie“ Ventura na neho podala žalobu na federálnom súde v New Yorku.

Jej žaloba obsahovala grafické tvrdenia o sexuálnom napadnutí, fyzickom zneužívaní a obvinenie, že jej bývalý priateľ ju nútil k sexu s mužmi poskytujúcimi sexuálne služby, zatiaľ čo on sa na to pozeral. Tvrdenia Ventury patria medzi najhoršie, ale nie sú prvým sporom, do ktorého bol hudobný magnát a podnikateľ údajne zapletený.

Combs sa v posledných rokoch pokúsil premenovať na „Brother Love“, dokonca si zmenil druhé meno na Love, ale jeho násilná minulosť siaha až do deväťdesiatych rokov. Nikdy nebol odsúdený za závažný trestný čin, ale opakovane bol obvinený z násilných konfliktov s každým, od svojich bývalých žien Ventury a Giny Huynh (ktorá v roku 2019 tvrdila, že ju fyzicky týral) až po výkonného riaditeľa Steva Stouta a raperov ako J. Cole a Drake.

Ako píše portál The Washington Post, proti 54-ročnému Combsovi bolo tiež podaných päť žalôb, ktoré ho obviňujú z desaťročia trvajúcich sexuálnych útokov, pomstychtivého a násilného správania a obchodovania so sexuálnymi službami. V samostatnej žalobe , ktorá obviňuje jeho syna Christiana Combsa zo sexuálneho napadnutia, je Sean Combs uvedený ako spoluobžalovaný.

2. Meghan Markle

Meghan Markle, vojvodkyňa zo Sussexu, sa v rebríčku objavila na druhom mieste. Len v priebehu posledného týždňa sme vás informovali, že zamestnanci Meghan Markle ju vraj nevedia vystáť a hromadne dávajú výpoveď a tiež o tom, že Meghan porušila pravidlo, ktoré platí pre členov kráľovskej rodiny a experti to z jej strany považujú za provokáciu.

Meghan a Harry sú pritom doteraz odlúčení od zvyšku kráľovskej rodiny a nevyzerá to tak, že by malo čoskoro dôjsť k zmiereniu.

3. Ellen DeGeneres

Ako informuje portál Business Insider, v roku 2020 začali súčasní a bývalí zamestnanci tvrdiť, že moderátorka talkshow zle zaobchádzala so zamestnancami a vytvárala toxické pracovné prostredie v „The Ellen DeGeneres Show“. Potom sa o svoje vlastné príbehy o komičke začali deliť aj známe osobnosti.

Niektoré hviezdy, ako napríklad Brad Garrett a Lea Thompsonová, vyjadrili negatívne pocity na adresu DeGeneresovej a tvrdili, že jej „milá“ osoba je len fasáda, zatiaľ čo iné, vrátane Scootera Brauna a Katy Perry, hviezdu obhajovali.

Vyzerá to však tak, že si verejnosť na Ellen spravila vlastný názor a ten rozhodne nie je dobrý, keďže sa moderátorka dostala na tretie miesto tohto rebríčka.

4. Princ Harry

Meghan Markle nie je jedinou členkou kráľovskej rodiny, ktorá sa dostala do tohto rebríčka. Len o dve priečky nižšie je jej manžel princ Harry. Ten má rovnako ako jeho manželka dlhotrvajúci konflikt s členmi kráľovskej rodiny.

Začiatkom tohto mesiaca sme vás informovali, že hoci sa v médiách objavovali slová o potenciálnom zmierení, nakoniec to vyzerá na ešte horšie ochladenie kráľovských vzťahov. Kráľ Karol mu totiž prestal zdvíhať telefón a odpovedať na listy.

5. Jada Pinkett Smith