Meghan Markle provokuje kráľovskú rodinu. Porušila dôležité pravidlo, toto by jej za iných okolností neprešlo

Hoci vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu už nie sú súčasťou kráľovskej rodiny, zdá sa, že opäť porušia hlavné pravidlo, ktoré by Meghan Markle za iných okolností dostalo do poriadnych problémov.

Ako informuje portál Tyla, manželka princa Harryho sa rozhodla, že začne s podnikaním a má veľké šťastie, že s tým prišla až po roku 2020. Dvojica dala zbohom kráľovským povinnostiam po tom, ako boli neúnavne prenasledovaní za svoje životné rozhodnutia, či už boli dôležité alebo nie. Meghan neustále súdili podľa toho, čo si obliekala, či ako sa správala počas tehotenstva.

Rozbieha vlastnú značku

Situácia bola pre nich neúnosná, preto sa rozhodli, že sa presťahujú do Kanady a následne do Ameriky, aby začali odznova. Ak by však boli stále členmi kráľovskej rodiny, porušili by protokol. Konkrétne ide o luxusnú lifestylovú značku American Riviera Orchard, ktorú Meghan vytvorila na predaj domácich potrieb, záhradníckeho náradia, produktov pre domáce zvieratá, potravín, nápojov či riadu.

Toto by v kráľovskej rodine neprešlo

Nie je však problém to, čo chce ponúkať, ale jej spôsob propagácie. Práve ten by ju dostal do problémov. Chcete vedieť, aký je dôvod? Na propagáciu využíva svoj titul. Na instagramovej stránke značky uvádza, že patrí Meghan, vojvodkyni zo Sussexu. Práve toto by predstavovalo problém, pretože členovia kráľovskej rodiny majú zakázané používať svoje tituly na reklamu, propagáciu, či rôzne odporúčania.

Podľa experta Trevora Cooka by to za iných okolností malo významný vplyv na ich povesť a inštitúciu, ktorú zastupujú. „Členovia kráľovskej rodiny musia so sociálnymi sieťami narábať opatrne a vyvažovať svoje osobné záujmy svojimi povinnosťami voči monarchii.“