Zamestnanci vraj Meghan Markle nevedia vystáť. Nechcú pre ňu pracovať a hromadne dávajú výpoveď

Meghan Markle a princ Harry nedávno prišli o ďalšieho zamestnanca, náčelníka štábu Josha Kettlera, ktorý z tejto funkcie odišiel len po troch mesiacoch. Podľa OK Magazine za to môže práve bývalá herečka.

„Toto je Meghan… je neznesiteľná. Zhovára sa s ľuďmi a tvári sa blahosklonne,“ povedal zdroj. V roku 2021 bola bývalá herečka obvinená zo šikanovania kráľovských zamestnancov, pričom ona tieto obvinenia rázne poprela. Ich hovorca to vtedy nazval vypočítavou kampaňou určenou na očierňovanie a založenou na zavádzajúcich a škodlivých dezinformáciách.

Naozaj s ňou nechcú pracovať?

Pred svadbou v roku 2018 sa Meghan a Harry stretli s kameramanom, aby prediskutovali ich špeciálny deň, avšak táto interakcia zanechala profesionála v šoku. „Bolo neuveriteľne vzrušujúce, keď ma požiadali o to, aby som sa podieľal na ich svadbe. Musel som ísť do Kensingtonského paláca, pripravil som si nejaké podklady. A vtom vošla Meghan, pozrela sa na to, čo som pripravil a povedala len: Nie. Otočila sa na päte a vyšla von. Bolo to hrozné,“ povedal.

Odchádza od nej príliš veľa ľudí

Podľa zdrojov opustilo ich tím až osemnásť ľudí. „Niekedy môže byť príchod nového personálu osviežujúci a priniesť nový vietor. Ale toto je až nezvyčajne vysoký počet odchodov a naznačuje, že niečo nie je v poriadku,“ povedal zdroj. Bývalá súkromná sekretárka Samantha Cohen prirovnala prácu so Sussexovcami k práci s tínedžermi.

„Ja som mala zostať pracovať len šesť mesiacov, nakoniec som zostala 18. Nemohli sme za mňa nájsť náhradu, a keď sa to podarilo, zobrali sme ich na turné do Afriky, aby videli, čo bude práca obsahovať. Nakoniec však s prácou skončili – ešte počas cesty v Afrike,“ povedala.