Toto je najhoršie miesto podľa vedcov, kde sa ukryť v prípade jadrového útoku. Prezradili aj to najlepšie

Takýto scenár by nechcel zažiť nikto z nás. Pokojne trávite čas doma, keď odrazu príde núdzové hlásenie. Niekto útočí jadrovou zbraňou a vy máte iba pár sekúnd na to, aby ste sa čo najlepšie ukryli. Aj keď je, našťastie, takýto scenár veľmi málo pravdepodobný, je dobré to pre istotu vedieť.

Samozrejme, pri scenári jadrového bombardovania vo veľkom závisí od toho, kde jadrová bomba vybuchne, resp. akú veľkú má silu. Žiaľ, ľudia, ako aj všetko ostatné v tesnej blízkosti výbuchu, sa v podstate vyparia. Iné je to ale v prípade, ak sa ľudia nachádzajú v určitej vzdialenosti (tá sa odvíja práve od sily bomby). Akú majú šancu na prežitie?

Dôležitý je úkryt v rámci budovy

Nová štúdia vedcov publikovaná v časopise Physics of Fluids použila simulácie na to, ako by sa ľudské telo správalo v rôznych miestach vo vnútri budovy pri výbuchu atómovej bomby, uvádza IFLScience.

Pokročilé počítačové modelovanie zohľadňovalo okná, chodby, dvere a rôzne tvary miestností. Simulácie sa zamerali konkrétne na škody spôsobené nárazovou vlnou vytvorenou výbuchom, ktorá je dostatočne silná na to, aby ľudí na voľnom priestranstve odhodila. Štúdia nebrala do úvahy účinky žiarenia, ktoré je sprievodným javom jadrového výbuchu.

Zistilo sa, že pevné budovy z betónu, ktoré výbuchu odolajú, ešte nemusia zaručiť, že ľudia vo vnútri prežijú tlakovú vlnu. Vedci zistili, že úzke priestory, ako napríklad rôzne chodby, môžu v skutočnosti prispievať k vyššej rýchlosti vzniknutého vetra a spôsobiť, že ľudia nárazovej vlne podľahnú, pričom iní ľudia v budove nie.

Chodba a okná nie, rohy miestnosti áno

„Najnebezpečnejšími miestami v interiéri, ktorým sa treba vyhnúť, sú okná, chodby a dvere,“ uviedol autor štúdie Ioannis Kokkinakis v tlačovej správe. Ľudia by sa podľa neho mali držať ďalej od týchto miest a okamžite sa ukryť. „Dokonca aj v prednej miestnosti, ktorá čelí náporu výbuchu môže byť človek v bezpečí pred nárazovou vlnou, ak bude v rohoch miestnosti, ktoré ležia oproti výbuchu.“

Štúdia podporuje myšlienku, že schovať sa v miestnosti bez okien, napríklad do šatníka, môže byť v takom prípade tou najlepšou voľbou.

„Pred našou štúdiou bolo nebezpečenstvo pre ľudí vo vnútri betónovej budovy, ktorá odoláva tlakovej vlne, nejasné,“ povedal ďalší autor Dimitris Drikakis.

Ak by skutočne niekde vybuchla jadrová bomba, ľudia v okolitých oblastiach, ktorí by museli čeliť nárazovej vlne, by mali iba pár sekúnd na to, aby sa presunuli na bezpečnejšie miesto. Vedci dúfajú, že ich štúdia lepšie ozrejmí slabé úkryty v domoch a bude tak pôsobiť preventívne v prípade ohrozenia jadrovým výbuchom.