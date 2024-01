Toto je málo známy európsky klenot, kde vám na deň stačí 38 eur: Pravdepodobne ste tu nikdy neboli a je to chyba

Prestížny cestovateľský magazín Condé Nast Traveller pripravil zoznam najlepších európskych destinácií, kam môžete v roku 2024 vyraziť. Objavil sa v ňom aj jeden náš sused, konkrétne spomína Budapešť v Maďarsku. Celkovo ale uvádza viacero inšpirácií na miesta, kde ste možno nikdy neboli, alebo ste o ich návšteve ani len neuvažovali, no majú čo turistom ponúknuť. Jedným z nich je aj Kosovo.

Kosovo susedí s Čiernou Horou, Albánskom či Severným Macedónskom a v roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska, vysvetľuje TASR. Pre množstvo ľudí je práve to tým prvým, čo im v spojitosti s Kosovom skrsne v hlavách. No mali by ste ho poznať napríklad aj pre jeho prírodné krásy, ktoré ponúka.

Možno vám nikdy ani nenapadlo tam ísť

Condé Nast Traveller opisuje Kosovo ako miesto, ktoré ponúka nedotknuté údolia, hory alebo cyklistické chodníky.

Nie je to tak dávno, čo v Kosove skončila vojna a práve s ňou majú Kosovo mnohí zafixované. Mali by ste však vedieť, že ide o hornatú krajinu, ktorá môže očariť milovníkov turistiky, pretože ponúka množstvo dychberúcich turistických trás, no navštíviť tu môžete aj mestá Priština či Prizren, ktoré sa nachádza na juhu a nasávať ich atmosféru.

V Prištine stojí za pozornosť známy pamätník s nápisom „Newborn“, či národná knižnica, ktorá je postavená v štýle brutalizmu a zaujme už na prvý pohľad.

Láka nízkymi cenami

Okrem toho je veľmi priaznivé aj svojimi cenami. Napríklad v Prištine môžete nájsť ubytovanie v hosteloch už za pár eur a izbu v hoteli aj za 20 eur na noc. Čo vás možno prekvapí, je fakt, že v Kosove zaplatíte eurom, a to aj napriek tomu, že nie je členom Európskej únie.

We Will Nomad uvádza, že Kosovo by možno mohlo byť najlacnejšou destináciou na Balkáne, čo je skvelá správa, ak radi cestujete s nižším rozpočtom. S odvolaním sa na BudgtYourTrip spomína, že priemerné denné náklady takéhoto cestovateľa sú 38 eur.